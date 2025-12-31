Junta de Monumentos Vigila que Adornos, Letreros y Puestos no Dañen el Patrimonio Arquitectónico

Todo Deberá Retirarse a Partir del 7 de Enero, Advierten

Por Miguel Alvarado Valle

Durante el festival de luces y la actividad decembrina en el Centro Histórico, la Junta Local de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado mantiene vigilancia permanente para evitar daños al patrimonio arquitectónico, particularmente ante la colocación temporal de adornos, letreros y puestos comerciales que alteran la imagen urbana durante estas fechas.

La directora general de la junta, Raquel Ciceley Toribio Rivas, explicó que si bien durante la temporada se permite una vista abordante y cierta 􀃀exibilidad en la instalación de decoración y comercio ambulante, existen límites claros, especialmente cuando se trata de elementos colocados directamente sobre cantera u otros materiales históricos.

Precisó que únicamente se detectó un caso irregular en el Portal de Rosales, donde se instalaron letras rojas sobre la cantera, lo cual no está permitido.

Señaló que, aunque se entiende el contexto festivo, la normativa no autoriza que este tipo de elementos permanezcan de manera permanente ni que se coloquen sin los cuidados necesarios. Por ello, la principal atención está puesta en que, al momento del retiro, no se generen afectaciones físicas al material, como desprendimientos, perforaciones o manchas que dañen la estructura original.

Toribio Rivas destacó que hasta el momento no se ha detectado daño estructural en los monumentos, y que los principales efectos negativos han sido de carácter visual. Añadió que la iluminación instalada y el buen estado de elementos arquitectónicos como los cañones y fachadas han contribuido a contrarrestar el impacto visual que generan algunos letreros y la presencia de ambulantes.

Advirtió que a partir del 7 de enero concluye el periodo de las festividades, por lo que deberán retirarse todos los letreros, adornos y puestos temporales.

En caso de que se detecten daños, la Junta emite observaciones formales dirigidas al propietario del negocio, arrendatario o dueño de la 􀂿nca para que realicen las reparaciones correspondientes dentro de un plazo establecido; sólo cuando no hay respuesta se aplican sanciones conforme a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural.