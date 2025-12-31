La Transformación Avanza Cuando se Construye en Comunidad, con el Pueblo Como Protagonista: Narro

El diputado federal José Narro Céspedes destacó que la transformación del país se construye desde el territorio, en el encuentro directo con la gente, el diálogo permanente y la organización comunitaria, durante su reciente convivencia con pueblos indígenas del Valle y la Sierra Gorda, así como del Valle del Mezquital.

El legislador subrayó que nada es más valioso que reencontrarse con el pueblo, escuchar sus demandas y caminar junto a las comunidades que, desde la dignidad y la resistencia, siguen marcando el rumbo de la transformación social en México.

José Narro Céspedes expresó su respeto, aprecio y total respaldo a los pueblos indígenas, reconociendo que su organización, identidad y lucha histórica son pilares fundamentales para avanzar hacia un país más justo, incluyente y con bienestar para todas y todos. Asimismo, agradeció a las compañeras y compañeros que, desde abajo y con convicción, caminan con una causa colectiva, reiterando que su labor legislativa seguirá acompañando las demandas del pueblo y fortaleciendo los procesos comunitarios.

Finalmente, el diputado federal reafirmó que la transformación avanza cuando se construye en comunidad, con el pueblo como protagonista y con un compromiso 􀂿rme de seguir adelante, siempre del lado de quienes más lo necesitan.