No Admitirá el PRI Ningún Candidato Externo: Olvera

Acusa al Oficialismo de Confundir a la Militancia y la Ciudadanía

De manera enfática, el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Marco Antonio Olvera Acevedo, desmintió cualquier posibilidad de que este Partido acepte candidatos externos, como lo han señalado falsamente algunos portales y páginas web, movidas desde el o􀂿cialismo.

Olvera Acevedo consideró que es muy evidente la intención de confundir a la militancia priísta, pero también abrir nuevos frentes de confrontación al interior del partido o􀂿- cial, con el objetivo de abrir camino a algún proyecto de los ya conocidos en Morena.

“Cómo lo señalé con toda 􀂿rmeza en el mes de julio pasado, el PRI tiene cuadros y per􀂿les muy valiosos como Claudia Anaya Mota, Fuensanta Guerrero, Carlos Peña Badillo y Adolfo Bonilla Gómez para competir por la gubernatura”, dijo Pepe Olvera.

Y añadió que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, incluyó entre esos prospectos al presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, mientras que el presidente estatal, Carlos Peña Badillo también consideró al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García.

Sin embargo, ni el presidente nacional, Alejandro Moreno, ni el estatal, Carlos Peña Badillo, nunca han abierto las puertas del Partido para que venga un aspirante externo y aproveche el trabajo logrado en la consolidación del PRI y en la ampliación del territorio priísta.

José Marco Antonio Olvera Acevedo pidió tranquilidad a los priístas y los convocó a seguir trabajando con unidad y compromiso durante el 2026, para llegar fuertes a la recuperación de la gubernatura en el 2027.

Mientras tanto, que los aspirantes del o􀂿- cialismo sigan con sus prácticas obscuras y en el manejo de páginas web que son ampliamente conocidas por usarse para el golpeteo político y para confundir a las militancias y ciudadanía en general, concluyó el delegado nacional del PRI, don Pepe Olvera Acevedo.