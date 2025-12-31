Sin Consentimiento Oficial, Ambulantes se Instalaron en Plaza Bicentenario: De la Torre

Para Evitar Confrontación, se les Permite Usar el Espacio en Vacaciones, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

El director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Víctor Humberto de la Torre Delgado, negó que el gobierno estatal haya otorgado permisos o autorizado cobros para la instalación de comerciantes ambulantes en la plancha de la Plaza Bicentenario, y advirtió que cualquier cobro por espacios en esa zona es irregular y no cuenta con respaldo institucional.

El director a􀂿rmó que ninguna dependencia del gobierno del estado está facultada para permitir el comercio ambulante en la plaza ni para cobrar por su uso, por lo que llamó a los comerciantes a no dejarse engañar por intermediarios, organizaciones o particulares que les prometan permisos inexistentes, incluso con cobros de hasta mil 800 pesos por espacio.

De la Torre Delgado informó que, pese a que el espacio no está autorizado para el comercio, se optó por mantener una postura de 􀃀exibilidad únicamente durante los últimos días del periodo vacacional, con el 􀂿n de evitar confrontaciones y considerando que se trata de familias que buscan el sustento.

Precisó que a partir del 6 o 7 de enero la Plaza Bicentenario será recuperada en su totalidad para su uso habitual como espacio público.

Explicó que el desbordamiento de comer ciantes se originó principalmente desde la calle Ventura Salazar, cuya regulación corresponde al municipio, y que fue esta situación la que derivó en el ingreso no autorizado de puestos a la plaza. En este contexto, sostuvo que el ordenamiento del comercio ambulante es una responsabilidad compartida que debe resolverse dentro de los espacios legalmente facultados.

El titular del SEDIF recordó que desde el inicio de la actual administración estatal encabezada por el gobernador David Monreal Ávila, se tomó la decisión de recuperar y ordenar la Plaza Bicentenario, la cual en años anteriores operaba de manera recurrente como mercado ambulante o tianguis de temporada, lo que afectaba su función como espacio público.

Finalmente, subrayó que la Plaza Bicentenario es uno de los puntos de mayor a􀃀uencia peatonal y de transporte público en la capital, además de ser un espacio emblemático, por lo que la política institucional ha sido conservarla como plaza pública y no como zona comercial, permitiendo únicamente actividades culturales o expos temporales bajo criterios de orden y sin cobros.