Con Visión a Futuro, Aguascalientes Avanza en Educación con más Escuelas, Tecnología e Inglés

Política Impulsada por la Gobernadora Tere Jiménez

Tan sólo este año se destinaron más de 500 millones de pesos para la construcción de nuevos espacios educativos.

Además se realizaron 323 obras de infraestructura educativa.

En 2026, la entidad alcanzará una cobertura con clases de inglés del 92 por ciento en primarias y del 100 por ciento en secundarias.

Aguascalientes se consolidó en 2025 como el Gigante de la Educación, gracias a la política pública sólida y de largo plazo que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, quien reconoce a la educación como la herramienta más poderosa para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, y como la mejor herencia que madres y padres pueden dejar a sus hijas e hijos.

Tan sólo este año se destinaron más de 500 millones de pesos para la construcción de nuevos espacios educativos. En Calvillo, se construyeron dos nuevas primarias en El Mirador y Unión Antorchista. En la capital, se inauguraron un preescolar y una primaria en Lomas de San Jorge, además de un preescolar y una secundaria en Villa de las Norias, así como una primaria en el fraccionamiento Real del Sol.

En Rincón de Romos, inició actividades el nuevo Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Bachuaa) Norte, ampliando las opciones de educación media superior. Asimismo, en Villa Juárez, Asientos, abrió un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que ofrece formación técnica profesional vinculada a las necesidades productivas del estado.

Como parte del fortalecimiento de la educación superior, en San Francisco de los Romo abrió sus puertas la Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI), que cuenta con estancia infantil y para adultos mayores; además todos los estudiantes reciben becas del cien por ciento.

De igual manera, la gobernadora Tere Jiménez encabezó el inicio de la construcción de infraestructura estratégica, como el Laboratorio Nacional de Semiconductores y Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el Complejo de Formación Médica de la Universidad Tecnológica de Calvillo y el Laboratorio de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

A estas acciones se suman 323 obras más de infraestructura educativa que se realizaron en escuelas de todo el estado, con el fin de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Como parte de esta visión integral, la gobernadora Tere Jiménez también realizó una inversión histórica de 275 millones de pesos en equipamiento escolar para dotar a las escuelas públicas y al personal docente de computadoras, proyectores y herramientas digitales que mejoran la experiencia de aprendizaje.

Además, se realizó la entrega de 50 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE), correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, en beneficio de más de 244 mil estudiantes. Estos recursos serán asignados a 1,288 escuelas públicas de educación básica, para que adquieran material didáctico, realicen mantenimiento y otras necesidades específicas de cada plantel.

En materia de calidad educativa, Aguascalientes fue reconocido por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México y por la Fundación Instituto Natura México, gracias al programa “Los Sueños se Leen y se Escriben”, que se enfoca en mejorar la comprensión lectora y el desarrollo de la escritura en niñas y niños.

Asimismo, en 2025 el estado se colocó entre las seis entidades del país que recibieron un reconocimiento nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), gracias a los resultados de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, cuyo objetivo es fortalecer la salud integral. A través de estas jornadas se ofreció atención directa en 580 escuelas primarias públicas y en 38 planteles del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), lo que hizo posible evaluar a más de 138 mil alumnas y alumnos en aspectos como nutrición, salud bucal y salud visual.

Como resultado del compromiso y de las gestiones de la gobernadora Tere Jiménez, las escuelas públicas de Aguascalientes fortalecieron de manera significativa la enseñanza del idioma inglés.

Muestra de ello es que, al inicio de la actual administración, sólo el 30 por ciento de las escuelas primarias públicas ofrecía clases de inglés. En contraste, para 2026 el estado alcanzará una cobertura del 92 por ciento en primarias y del 100 por ciento en secundarias, lo que consolida a Aguascalientes como un referente nacional en educación bilingüe.

De manera complementaria, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) impulsa la capacitación docente para el uso efectivo de recursos tecnológicos y de la plataforma digital “Pasos Gigantes”, la cual actualmente cuenta con cerca de 10 mil recursos interactivos alineados al plan de estudios.

Con estas acciones, Aguascalientes destaca a nivel nacional por contar con un modelo educativo integral y con visión de futuro, que genera mayores oportunidades para las nuevas generaciones.