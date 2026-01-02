En Guadalupe, Nació el Primer Zacatecano de 2026

En el Hospital de la Mujer Zacatecana

Guadalupe, Zacatecas.- Como parte del compromiso del Gobierno de Zacatecas de ofrecer servicios médicos con calidad y calidez, personal del Hospital de la Mujer Zacatecana atendió el primer nacimiento del año 2026, el cual se registró a las 4:45 horas del primer día del año.

Ana Karina Torres Villarreal, residente del municipio de Guadalupe, dio a luz a un varón que pesó tres kilos con 692 gramos y midió 50 centímetros.

Graciela Vázquez Sandoval, directora de este nosocomio, informó que tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado de salud y se encuentran bajo vigilancia, a la espera del alta médica.