Miguel Varela Garantiza Agua en Escuelas de Zacatecas con Proyectos Sustentables

Bajo la Premisa de “Hacer más con Menos”, se Reafirma el Compromiso de Trabajar de la Mano con la Sociedad Civil y las Empresas

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y asegurar el acceso al recurso hídrico, el alcalde de la capital, Miguel Varela, encabezó la implementación del programa “Escuelas con Agua”. Esta iniciativa busca que las instituciones públicas cuenten con sistemas de captación pluvial mediante una alianza estratégica entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada.

El presidente municipal destacó que, pese a los retos económicos, se han logrado concretar proyectos de alto impacto y tecnología sustentable gracias a la coordinación con ARCA Continental. Estos sistemas de captación permiten aprovechar el agua de lluvia, transformando la realidad de centros educativos donde el suministro tradicional suele ser complicado.

Un ejemplo claro es la colonia CTM, donde la altura de la zona dificulta la presión y el abastecimiento. En esta área, el sistema de captación ya beneficia directamente a la comunidad escolar, fomentando además una cultura de responsabilidad ambiental entre los estudiantes.

Miguel Varela subrayó que estas acciones son resultado directo de los honores a la bandera que realiza cada lunes. A través de este contacto directo, el alcalde ha escuchado las peticiones de maestros y padres de familia para darles seguimiento inmediato.

“A la fecha hemos visitado ya 99 escuelas, contribuyendo a cada una de ellas. Nuestra meta para el próximo año es cubrir el total de las instituciones de la capital, llevando algún apoyo o contribución que mejore las condiciones para nuestras niñas y niños”, afirmó el primer edil.

Bajo la premisa de “hacer más con menos”, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil y las empresas. Con el programa “Escuelas con Agua”, la administración de Varela demuestra que la suma de esfuerzos es la clave para superar las dificultades financieras y entregar resultados tangibles en las colonias y comunidades más necesitadas.