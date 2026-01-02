Refuerza la Capital Estrategias de Prevención Ante Descenso Crítico de Temperaturas

Ante el pronóstico de un descenso importante en las temperaturas para el cierre de año e inicios de enero, el alcalde Miguel Varela ha instruido un despliegue coordinado entre el DIF Municipal y la Unidad de Protección Civil Capital, con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de las familias zacatecanas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Luis Felipe Santos Quintanilla, Director de Protección Civil Municipal, informó que, bajo la visión del alcalde Varela, se mantiene una colaboración estrecha con la directora del DIF Municipal, Mitzia Peláez, y la presidenta honorífica de la institución, Karla Estrada.

“La licenciada Karla Estrada nos ha brindado todas las facilidades y apoyos para llevar cobijas, despensas, bebidas y alimentos calientes a las personas en situación de calle. Estamos sumando esfuerzos para que esta estrategia de prevención se mantenga firme”, señaló Santos Quintanilla.

Como parte de la estrategia para enfrentar los efectos del cambio climático y los frentes fríos, el Ayuntamiento ha habilitado refugios estratégicos, situando el refugio base en las instalaciones de Protección Civil en la calle La Plata, sin número, de la colonia Estrella de Oro, y contando además con un refugio de respaldo en las instalaciones del DIF Municipal ubicado en el Parque Hundido en caso de que la capacidad de respuesta sea superada.

El director de PC destacó que se realizan recorridos permanentes las 24 horas del día para verificar el funcionamiento de estos espacios y asegurar que no falte ningún insumo básico durante las próximas horas, cuando se espera el impacto más fuerte del clima gélido según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua.

Reconociendo que algunas personas en situación de calle optan por no trasladarse a los albergues, las brigadas municipales realizan recorridos nocturnos para entregar asistencia directa. Con el apoyo del DIF Municipal, se distribuyen cobijas y alimentos calientes para evitar complicaciones de salud y, sobre todo, prevenir la pérdida de vidas humanas.

El Ayuntamiento de Zacatecas hace un llamado a la ciudadanía para reportar a personas en situación de riesgo y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas oficiales.