Tarjeta FINABIEN: la Mejor Opción Para el Envío de Remesas

Desde este primero de enero de 2026, Estados Unidos aplicará un impuesto del 1 por ciento a remesas en que se envíen desde EU.

Para solicitar tu tarjeta FINABIEN desde Estados Unidos: Solicítala en finabien.gob.mx o acude a cualquiera de los 53 consulados de México en el país.

Para solicitar tu tarjeta FINABIEN desde México: Solicítala en finabien.gob.mx o visítanos en alguna de las mil 700 sucursales FINABIEN.

A la fecha ya son 95 mil 259 tarjetas FINABIEN operando en Estados Unidos y durante 16 semanas se ha mantenido como la mejor opción para el envío de remesas en la modalidad de transferencia, de acuerdo con PROFECO.

El Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), pone a disposición de las y los paisanos en Estados Unidos y sus familias en México la Tarjeta FINABIEN USA y la Tarjeta FINABIEN México para el envío de sus remesas.

A partir del 1 de enero del 2026, el Gobierno de Estados Unidos establecerá un impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas desde EU en la modalidad de efectivo a efectivo a todos los países del mundo, lo que implicará un cargo adicional por cada envío realizado. Por ejemplo, una persona que envíe 400 dólares deberá pagar 4 dólares extra por concepto del impuesto.

Por ello, el esquema de las Tarjetas FINABIEN permite que el dinero llegue íntegro a las familias en México, protegiendo el esfuerzo de quienes trabajan en el exterior y reduciendo los costos asociados al envío de remesas.

Así puedes solicitar tu tarjeta FINABIEN:

Desde Estados Unidos: Solicítala en finabien.gob.mx o acude a cualquiera de los 53 consulados de México en el país.

Desde México: Solicítala en finabien.gob.mx o visítanos en alguna de las mil 700 sucursales FINABIEN disponibles.

Actualmente, en Estados Unidos se han activado 95 mil 259 tarjetas FINABIEN, con las que se han registrado 64 mil 883 remesas enviadas a México, por un monto de 29 millones 855 mil 094 dólares, lo que refleja la confianza que las y los migrantes han depositado en FINABIEN como una alternativa segura, accesible y eficiente para el envío de recursos a sus comunidades de origen.

De acuerdo con la información que PROFECO ha proporcionado durante 15 semanas, FINABIEN se mantiene como la mejor opción para el envío de remesas en la modalidad de transferencia, en un ejercicio promedio de envío de 400 dólares, las personas usuarias enfrentan una comisión promedio de 2.99 dólares, un tipo de cambio promedio de 18.63 pesos, y un monto final de 7 mil 396.30 pesos recibidos en México, lo que evidencia la importancia de contar con alternativas que reduzcan los costos asociados al envío de remesas. Además, con la tarjeta FINABIEN México pueden realizar las aportaciones al IMSS.

Con estas acciones el Gobierno de México y FINABIEN fortalecen la protección de los recursos de las y los migrantes y el ingreso de las familias mexicanas, garantizando que las remesas conserven su valor, lleguen completas y sigan siendo un apoyo fundamental para el bienestar de las comunidades en el país.