DIF Estatal y Panaderos de Aguascalientes Invitan a la Tradicional Rosca de Reyes Gigante

El 6 de Enero en Plaza Patria

Los días 3 y 5 de enero, se visitarán los municipios de Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá, Asientos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Calvillo y Jesús María.

La rosca tendrá una longitud de 2 mil 200 metros; para su elaboración participan más de 100 panaderos y tendrá 14 mil 667 figuras del Niño Dios.

Todo listo para la tradicional Gigante Rosca de Reyes 2026, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero a partir de las 4:00 de la tarde en la Plaza Patria. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), en coordinación con el Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes (Gipan), invita a la población a participar en esta celebración.

Este evento reunirá a familias de todo el estado para compartir la rosca gigante, que este año alcanzará una longitud de dos mil 200 metros, superando la del año anterior. En su elaboración participan más de 100 panaderos y cinco panaderías, quienes utilizan ingredientes de alta calidad y colocan 14 mil 667 figuras del Niño Dios, símbolo de esta tradicional festividad.

Como parte de estas actividades, el DIF Estatal y el Gipan también llevarán a cabo la Gira de Reyes 2026 los días 3 y 5 de enero, con visitas a los municipios de Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá, Asientos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Calvillo y Jesús María. Durante esta gira se compartirán roscas, bolos, juguetes y cobijas, llevando un mensaje de unión y solidaridad a las familias.

La presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, de promover valores como la paz, el amor y la convivencia sana en los hogares aguascalentenses.

Finalmente, Jiménez Esquivel reconoció la participación del Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes, presidido por César Arturo Salado Gómez, por su compromiso social y por sumarse a esta iniciativa que da inicio al año con un mensaje de armonía para todas las familias