Productos Hecho en Aguascalientes ya se Comercializan en Tiendas Oxxo

¿Sabías que los productos hechos en Aguascalientes ya pueden encontrarse en tiendas Oxxo? El talento local sigue abriéndose camino y hoy nueve marcas con el distintivo Hecho en Aguascalientes ya están presentes con 23 productos en 46 tiendas de la entidad, permitiendo que más personas conozcan y consuman lo que se produce en nuestro estado.

En los anaqueles puedes encontrar Bebidas Flowers con sangría española y tinto de verano; Los Yugos y Rancho Sal & Fuego con carne seca; ¡Ah Perro! y Salsa Saricha con salsas artesanales; Casa Leal con vino de mesa y jugo de uva; Maíx Pak’ik con snacks de maíz inflado; Fixer con bebidas carbonatadas sin alcohol, y Chikis Can con premios y accesorios para mascotas. Comprar estos productos es una forma sencilla de apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía regional.

Para quienes deseen integrarse al distintivo Hecho en Aguascalientes y tener la oportunidad de llegar a nuevos canales de distribución, el trámite se realiza de manera virtual en la página web https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/ y para más informes, pueden comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 5991, o al teléfono 070.