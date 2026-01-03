Avance de 65% en la Vacunación Contra influenza, COVID y Neumococo en Zacatecas: Pinedo Barrios

Está por Debajo de lo Ideal, Reconoce

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, informó que la entidad registra un avance aproximado del 65 por ciento en la cobertura de vacunación correspondiente a la temporada invernal.

Indicó que esta cifra, si bien se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, aún está por debajo de lo ideal considerando que noviembre y diciembre son los meses clave para reforzar la inmunización de la población.

Detalló que este porcentaje contempla principalmente las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

El secretario explicó que existe suficiencia de biológicos en todo el sistema estatal de salud, tanto en centros de salud como en hospitales, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para que acuda a vacunarse.

Subrayó que la vacunación está dirigida a personas de todas las edades, pero con especial énfasis en los grupos prioritarios, como adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

Respecto a la percepción ciudadana sobre una menor visibilidad de las campañas de vacunación en espacios públicos, Pinedo Barrios aclaró que sí se realizaron jornadas intensivas durante las semanas previas al 16 de diciembre.

Precisó que estas acciones se llevaron a cabo en municipios como Fresnillo, así como en diversos centros de salud y puntos estratégicos del estado, incluyendo la capital, con brigadas desplegadas prácticamente en toda la red de atención.

En cuanto al comportamiento epidemiológico de la temporada, el secretario señaló que los casos de enfermedades respiratorias se mantienen en niveles muy similares a los registrados el año pasado.

Indicó que, hasta el momento, el invierno no ha presentado temperaturas extremas, lo que ha contribuido a que la incidencia de estos padecimientos no se dispare, aunque advirtió que será necesario mantenerse atentos ante un posible descenso más pronunciado de las temperaturas durante enero.

Sobre la influenza AH3N2, que en semanas recientes fue señalada a nivel nacional como una variante potencialmente agresiva, el titular de Salud aseguró que en Zacatecas no se han registrado casos confirmados hasta el momento.

Finalmente, Pinedo Barrios informó que no se han registrado fallecimientos en el estado asociados ni a la influenza AH3N2 ni al COVID-19 durante la presente temporada, lo cual atribuyó, en gran medida, a la inmunidad adquirida por la población y a la continuidad de la vacunación.