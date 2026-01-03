“Quienes Robaron el Museo El Chepinque Desconocían el Verdadero Valor del Acervo”

Piezas de Mayor Valor no fueron Sustraídas: Alcalde Zambrano

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, informó que ya se encuentran en curso las investigaciones por el robo registrado el pasado sábado 27 de diciembre en el Museo Comunitario El Chepinque, donde fueron sustraídas diversas piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio histórico resguardado por el municipio y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El alcalde explicó que, tras el reporte del ilícito, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a las autoridades correspondientes, iniciándose una carpeta de investigación a cargo de la Policía de Investigación.

Detalló que en el lugar fueron localizados indicios relevantes, como huellas y gotas de sangre, los cuales ya forman parte de las pruebas recabadas para dar con los responsables.

Zambrano señaló que, de acuerdo con una primera revisión del museo, el robo fue parcial y se concentró principalmente en puntas de flecha, mientras que otras piezas de mayor valor histórico y cultural, como figurillas prehispánicas, no fueron sustraídas.

Consideró que esto evidencia que quienes cometieron el robo desconocían el verdadero valor del acervo que se resguarda en el recinto.

Precisó que, aunque aproximadamente el 80 por ciento de las puntas de flecha fueron robadas, el resto de la colección permanece intacta, lo que permite mantener operando el museo una vez que se refuercen las medidas de seguridad.

Subrayó que, al tratarse de bienes patrimoniales, no es posible asignarles un valor económico, ya que se trata de piezas invaluables para la historia y la identidad del municipio.

El presidente municipal confirmó que ya se presentó la denuncia formal tanto por parte del Ayuntamiento como del INAH ante la Fiscalía, y confió en que los indicios encontrados permitan avances rápidos en la investigación.

Añadió que este es el primer robo que se registra en uno de los principales museos comunitarios de Ojocaliente, donde existen cuatro espacios de este tipo, sin antecedentes de hechos similares.

Finalmente, Zambrano explicó que el robo ocurrió durante la noche, en periodo vacacional y sin actividades en el museo, luego de que los responsables forzaran las protecciones de la puerta y rompieran un vidrio para ingresar.

Aseguró que se trabaja para reforzar la seguridad en los museos comunitarios y expresó su expectativa de que las piezas sustraídas puedan ser recuperadas y regresadas pronto al municipio.