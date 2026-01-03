Se Restructuró Secretaría del Campo Porque Había dos Subdirecciones Inoperantes: GLCV

“Comisiones no se Cumplían y Enlaces Territoriales no Daban Resultados”

Por Miguel Alvarado Valle

Ante los señalamientos por presuntos despidos injustificados al interior de la Secretaría del Campo, el titular de la dependencia, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, negó que se haya tratado de ceses arbitrarios y aseguró que lo ocurrido corresponde únicamente a un proceso de reestructuración administrativa, derivado de la eliminación de dos subdirecciones que, afirmó, no eran operativas dentro del funcionamiento cotidiano de la secretaría.

El secretario explicó que dicha decisión no obedeció a motivos personales ni a una intención de dejar sin empleo a trabajadores, sino a la necesidad de fortalecer la operatividad institucional y optimizar la atención al sector agropecuario.

Señaló que, tras una revisión interna, se detectó que parte de la estructura existente no aportaba al desarrollo de las tareas sustantivas, por lo que fue necesario realizar ajustes al reglamento interno de la dependencia.

Respecto a las inconformidades expresadas por algunos trabajadores, quienes señalaron que no hubo aviso previo, Cervantes Viramontes afirmó que todas las personas que fueron dadas de baja fueron liquidadas conforme a la ley.

Añadió que, por instrucción directa del gobernador del estado, incluso se autorizó el pago de 20 días adicionales en sus liquidaciones, como una medida para actuar con responsabilidad y empatía ante la situación laboral de los involucrados.

El secretario reconoció que, al asumir el cargo, convocó a la estructura existente de la secretaría, sin embargo, aseguró que muchas personas no se presentaron y que incluso no tenía conocimiento directo de varios de los perfiles que figuraban en la nómina.

En ese sentido, sostuvo que los espacios cerrados se trataban de una estructura inoperante, con comisiones que no se cumplían y enlaces territoriales que no daban resultados en los municipios, lo que afectaba el desempeño general de la dependencia.

En cuanto a la postura del sindicato, que ha planteado la posibilidad de intercambiar plazas ante eventuales bajas voluntarias, Cervantes Viramontes reconoció que el tema ha sido dialogado, aunque advirtió que se trata de un asunto complejo, ya que cualquier incorporación debe cumplir con los perfiles requeridos para cada puesto.

Finalmente, el titular de la Secretaría del Campo reiteró que la reestructuración tiene como objetivo central mejorar la atención a productores agrícolas y ganaderos.