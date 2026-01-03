Ulises Mejía: más Ingreso Para las Familias, Salario Mínimo Supera los 9,500 Pesos

Zacatecas, Zac.- Como parte de sus recorridos permanentes por colonias y comunidades del estado, el diputado federal Ulises Mejía Haro visitó la colonia La Marianita, en el centro de la capital zacatecana, donde sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos para escuchar sus planteamientos, informar sobre el trabajo legislativo realizado en el Congreso de la Unión y compartir los retos que se avecinan para este 2026.

Durante el encuentro, el legislador reiteró que estos recorridos tienen como objetivo mantener una comunicación cercana con la ciudadanía, recoger propuestas desde el territorio y fortalecer un ejercicio de representación basado en la escucha, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este contexto, Ulises Mejía Haro destacó que, gracias al movimiento de la Cuarta Transformación se ha logrado un incremento permanente al salario mínimo, como parte de una política que prioriza el bienestar de las y los trabajadores y la justicia social. Explicó que, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir de este año entró en vigor un aumento del 13% al salario mínimo general y del 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Precisó que el salario diario pasó a $315.04 pesos en la zona general y $440.87 pesos en la frontera norte, lo que representa $9 mil 582.47 pesos mensuales y $13 mil 409.80 pesos mensuales, respectivamente, permitiendo que una persona trabajadora cubra ya dos canastas básicas.

El diputado federal subrayó que estos avances son resultado de un cambio profundo en la política económica del país, impulsado por la Cuarta Transformación y fortalecido en esta nueva etapa del segundo piso de la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el crecimiento económico va de la mano del bienestar social.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo colonias y municipios de Zacatecas, informando de frente a la gente y trabajando para que las decisiones legislativas se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias.

El recorrido forma parte de las actividades que impulsa Un Movimiento Honesto, convencidos de que la cercanía con la gente y el trabajo constante son la base para seguir construyendo esperanza en Zacatecas.