Ayuntamiento de Zacatecas Anuncia Descuentos en el Pago del Predial 2026

Con el firme compromiso de apoyar la economía de las familias zacatecanas y fomentar una cultura de cumplimiento responsable, el Ayuntamiento de Zacatecas informa a la ciudadanía que durante los primeros meses del año 2026 se aplicarán atractivos descuentos por pronto pago en el impuesto predial.

El Gobierno Municipal detalló que estos estímulos fiscales tienen como objetivo facilitar a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación, al tiempo que se fortalecen las finanzas públicas para continuar impulsando acciones y programas en beneficio de la capital. De esta manera, quienes realicen su pago en el mes de enero podrán obtener un 25 por ciento de descuento, mientras que en febrero el descuento será del 15 por ciento y en marzo del 10 por ciento.

Se destacó que el impuesto predial es una de las principales fuentes de ingresos propios del Ayuntamiento, por lo que su recaudación permite invertir de manera directa en servicios públicos de calidad, mantenimiento de vialidades, alumbrado público, limpieza urbana, seguridad, así como en obras y proyectos que contribuyen al desarrollo ordenado y sostenible de Zacatecas.

Asimismo, se reiteró que estos recursos regresan a la ciudadanía en acciones concretas que mejoran la imagen urbana, fortalecen la infraestructura municipal y elevan la calidad de vida de las y los habitantes de la capital. Por ello, se hizo un llamado a aprovechar los descuentos por pronto pago y cumplir de manera oportuna con esta contribución.

El Ayuntamiento de Zacatecas recordó que se contará con diversos puntos de pago y horarios accesibles para facilitar el trámite, además de opciones que permitan a las y los contribuyentes realizar su pago de manera ágil y segura. Para conocer detalles sobre sedes, horarios y modalidades de pago, se invita a la población a consultar los canales oficiales del Gobierno Municipal y mantenerse informada a través de sus redes sociales y medios institucionales.