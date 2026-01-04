Controlan Incendio de Maleza en la Carretera Federal 54

Aquí Villa de Cos

Por Margarito Juárez González

Villa de Cos, Zac.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva detectaron y sofocaron un incendio de maleza durante un recorrido de seguridad a un costado de la carretera federal número 54, en el tramo Villa de Cos–San Tiburcio.

El fuego se localizó en el kilómetro 69+200 de la vía federal, donde los policías actuaron de inmediato para evitar riesgos a los automovilistas y la propagación de las llamas. Se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil, quienes realizaron las labores necesarias para extinguir el fuego en su totalidad.

Gracias a la intervención oportuna se restablecieron condiciones seguras en la zona, sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales. En el operativo también participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Metropol y Guardia Nacional, tras activarse el código de alerta mediante llamadas al Sistema de Emergencias 911.

No fue necesario el traslado de paramédicos de la Red de Emergencia de Zacatecas ni de la Cruz Roja Mexicana, ya que no hubo personas afectadas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del fuego y no descartan que haya sido provocado.

Una vez controladas las llamas, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno se retiraron del lugar.