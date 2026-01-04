Localizan a Niño Extraviado y lo Entregan a su Madre

Aquí Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal localizaron a un menor de aproximadamente tres años de edad, mientras realizaban recorridos de prevención del delito en la colonia Centro del municipio de Guadalupe.

El menor fue ubicado llorando en la avenida Heroico Colegio Militar, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención y resguardo, logrando localizar a la madre, quien informó que lo extravió por un descuido.

Tras corroborar la identidad, el menor fue entregado sano y salvo a su madre, a quien se le exhortó a reforzar las medidas de cuidado. Con estas acciones, las corporaciones refrendan su compromiso con la protección de la niñez y la atención oportuna a la ciudadanía