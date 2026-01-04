Presidenta Claudia Sheinbaum Supervisa Polo de Desarrollo para el Bienestar

En Tlaxcala

En su primera gira de trabajo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), ubicado en Huamantla, Tlaxcala, el cual está ubicado en un espacio de más de 50 hectáreas y que ya cuenta con inversión de siete empresas nacionales e internacionales.

“Estamos aquí en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con Lorena Cuéllar en Tlaxcala. Es un modelo muy eficiente que ellos tienen, que tiene la gobernadora, de atraer inversiones privadas y lo que muestra aquí este Polo son más de 50 hectáreas, siete empresas internacionales y nacionales que ya tienen sus inversiones aquí”, informó en entrevista con medios de comunicación.

La primera mandataria puntualizó que este Polo de Desarrollo —el cual representa una inversión de 540 millones de dólares (mdd) y la generación de hasta 6 mil empleos— refleja el interés y confianza que hay en México. Además, señaló que dicho proyecto se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Economía.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, expuso que el objetivo es que el PODECOBI de Huamantla esté culminado a finales de febrero.

Durante su recorrido, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Economía del Estado de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, así como del secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.