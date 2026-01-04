Zacatecas Capital se Convertirá en Epicentro Nacional del Flag Football con 10 Estados Invitados

Al Momento van 45 Equipos Confirmados

Bajo la visión de impulsar el deporte como herramienta de cohesión social y proyección turística, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo, se prepara para recibir la segunda edición del torneo nacional “INVERBOWL FLAG”.

Este magno evento deportivo, coordinado a través del Departamento del Deporte, liderado por Ángel Gaeta, reunirá en la capital zacatecana a destacados atletas provenientes de 10 estados de la República Mexicana.

La competencia, organizada por la Liga Municipal Elit Flag Zacatecas, se desarrollará durante los días 09, 10 y 11 de enero de 2026. Para garantizar el éxito del torneo y la comodidad de los participantes, el Ayuntamiento ha dispuesto de 14 campos simultáneos en las instalaciones de la Unidad Deportiva Norte, donde los encuentros se ejecutarán en un horario de 07:00 a 16:00 horas.

El “Inverbowl 2k26” contará con diversas categorías que fomentan la participación de todas las edades, integrando equipos en las modalidades under 15, under 18 femenil y varonil, así como categorías libres.

La administración municipal invita a las familias zacatecanas y a los entusiastas del deporte a ser parte de la gran inauguración, la cual tendrá lugar el próximo jueves 09 de enero a las 19:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de posicionar a Zacatecas como un referente deportivo a nivel nacional, fomentando el sano esparcimiento y la derrama económica en beneficio de las y los zacatecanos.