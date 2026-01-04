Estudia la Preparatoria a tu Ritmo, Gratis y con Validez Oficial

En el Sistema Abierto del IEA

¿Aún no has concluido tu preparatoria o conoces a alguien que no la haya terminado? ¡Esta es tu oportunidad de hacerlo! El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), te invita a cursar la Preparatoria Abierta, una opción educativa flexible, gratuita y con validez oficial, diseñada para que termines tus estudios y accedas a mejores oportunidades laborales y personales.

Este programa se dirige a personas mayores de 18 años, sin límite de edad. No importa si trabajas, tienes otras responsabilidades o si hace años que dejaste la escuela, pues la Preparatoria Abierta te permite avanzar a tu propio ritmo, de forma no escolarizada y adaptada a tus tiempos.

La inscripción es gratuita y está abierta todo el año, por lo que puedes iniciar en el momento que decidas. Además, cuentas con asesoría docente, posibilidad de revalidar materias de otros bachilleratos inconclusos, acceso a materiales y libros en línea, así como constancias oficiales y una credencial estudiantil con derechos académicos.

Al concluir, obtendrás un certificado de preparatoria con validez oficial en México y en el extranjero, lo que permite que incluso mexicanas y mexicanos que viven fuera del país aprovechen esta alternativa educativa.

La modalidad abierta tiene como domicilio la calle Cerro de la Joya No. 304, en el fraccionamiento Ojocaliente II, detrás del Instituto de la Juventud de Aguascalientes. Asimismo, el programa amplía su cobertura a través de las Casas del Bien Común administradas por la Secretaría de Desarrollo Social, acercando la educación a más comunidades del estado.

Para más informes sobre requisitos e inscripciones, comunícate al 449 910 62 88, extensiones 7811 y 7812, o escribe al correo preparatoria.abierta@iea.edu.mx.