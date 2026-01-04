Nuevas Tecnologías Llegan a las Aulas de Aguascalientes con el Gigante Digital

Alumnos y Maestros Aprenden Programación que Usan Grandes Empresas

Esta estrategia promueve la formación en tecnologías de miles de jóvenes.

Más de seis mil 200 estudiantes y docentes han participado en eventos especializados en tecnologías emergentes.

A la fecha se han otorgado más de tres mil 100 certificaciones, lo que fortalece la empleabilidad del talento joven de Aguascalientes.

En Aguascalientes queremos que nuestras niñas, niños, jóvenes y maestros tengan acceso a las tecnologías que hoy mueven al mundo. Por eso la gobernadora Tere Jiménez impulsa El Gigante Digital, un proyecto que acerca a la comunidad educativa herramientas reales de ciencia, tecnología e innovación.

Con este esfuerzo, el Instituto de Educación de Aguascalientes realizó 16 talleres especializados donde estudiantes y docentes aprendieron tecnologías y lenguajes de programación que usan las grandes empresas: Python, Blockchain, Linux, Oracle, Mendix y Ciencia de Datos, entre otras.

Gracias a esto, seis mil 253 personas, entre ellas cinco mil 310 estudiantes y 943 docentes de 91 escuelas han fortalecido sus habilidades digitales. Lo más importante: tres mil 157 ya cuentan con certificaciones profesionales, lo que mejora su futuro laboral y les abre nuevas oportunidades.

También se llevaron a cabo 7 hackatones, espacios donde dos mil 88 jóvenes y maestros desarrollaron 369 proyectos tecnológicos para resolver retos reales; 21 de esas ideas fueron premiadas por su innovación. Estos encuentros ayudan a que las y los participantes trabajen en equipo, creen, experimenten y se conecten con empresas líderes de la región.

Además, gracias al trabajo conjunto del IEA con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), 20 universidades del estado ya manejan programas de inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos y semiconductores, beneficiando a más de 11 mil estudiantes.

Hoy, en Aguascalientes más de 21 mil jóvenes estudian carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Sólo en Tecnologías de la Información, la matrícula creció 30 % en tres años.

Todo esto confirma que Aguascalientes sigue consolidándose como un lugar donde las nuevas generaciones tienen acceso a tecnología, mejores oportunidades y un futuro más competitivo.