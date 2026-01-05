Intentarán Evitar Cierre del Relleno Sanitario

Jioresa Busca Solventar Observaciones de la Profepa

Por Miguel Alvarado Valle

El próximo 8 de enero, los integrantes de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa) sesionarán con el objetivo de definir acciones urgentes que permitan atender las observaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y evitar la clausura total del relleno sanitario que da servicio a la zona conurbada.

La secretaria de Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, explicó que el basurero ya acumula señalamientos que alcanzan el 50 por ciento de su operación, lo que representa el último margen antes de que se ordene una clausura definitiva.

Recordó que previamente se emitió una primera advertencia del 25 por ciento y que, al superarse el actual umbral, no existe una tercera oportunidad por parte de la autoridad ambiental.

Ante este escenario, detalló que el presupuesto etiquetado por la Legislatura para la Jioresa será destinado de manera prioritaria a solventar las irregularidades detectadas, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y mitigar los riesgos ambientales. Subrayó que una clausura tendría consecuencias graves para los cuatro municipios que integran la Junta, especialmente para la capital, que concentra la mayor generación de residuos.

En la sesión participarán los ayuntamientos de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, así como el Gobierno del Estado en calidad de vocal. Rodríguez Márquez señaló que el encuentro servirá también para revisar de fondo la forma en que opera la Jioresa, al reconocer que existen rezagos administrativos y operativos que se han acumulado con el tiempo.

Entre los principales problemas identifi- cados se encuentra el deterioro de la maquinaria, la cual requiere mantenimiento profundo e incluso la posible adquisición de nuevos equipos. A ello se suma la carencia de infraestructura básica, como oficinas propias para la Junta, así como la necesidad de actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento del relleno sanitario.

La titular de la SAMA adelantó que, de manera paralela, se trabaja con el Congreso del Estado en la revisión de las tarifas que se cobran por la disposición de residuos, al considerar que los costos actuales ya no son sostenibles ni responden a las necesidades reales de operación.

Finalmente, Rodríguez Márquez hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana ante el incremento de hasta 300 por ciento en la generación de basura durante temporadas comerciales y decembrinas.

Insistió en la importancia de respetar los días de recolección, evitar el abandono de residuos en la vía pública y utilizar los puntos verdes para desechos contaminantes, al subrayar que el manejo de los residuos es un problema colectivo que requiere la participación de autoridades y sociedad.