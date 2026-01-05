Presidenta Claudia Sheinbaum Supervisa Modernización de Refinería de Tula, Hidalgo

“Pemex Recupera su Capacidad de Refinación”:

La Refinería de Tula tiene capacidad para producir 270 mil barriles diarios y mantiene un precio de 13 dólares por barril, informó el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla

Este año concluye la modernización de la Refinería de Tula, en la que han participado 12 mil trabajadores y se han generado 35 mil empleos, detalló la directora de Grupo ICA, Guadalupe Phillips

Atitalaquia, Hidalgo.- Desde Atitalaquia, Hidalgo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó la colocación de un reactor hidrodesulfurizador de naftas, que forma parte de la modernización de la refinería de Tula, la cual se suma a la inversión que se realiza en ocho refinerías del país que le permiten a Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperar su capacidad de refinación y de producción de más de un millón de barriles diarios para alcanzar la soberanía energética nacional.

“Esta refinería, entonces, lo que muestra es que Pemex recupera su capacidad de refinación. Hoy son ocho refinerías de Petróleos Mexicanos: las seis refinerías históricas donde está Tula; la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, que –como bien nos comenta Guadalupe– ya está produciendo 320 mil barriles diarios de petrolíferos; y la Refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos. Ocho refinerías que en conjunto están produciendo más de un millón de barriles diarios. Esto no se veía desde hace dos décadas. ¿Y qué permite ello? Recuperar la soberanía energética, la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requiere”, informó.

Recordó que en los gobiernos neoliberales se buscó privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para permitir la participación de empresas nacionales y extranjeras en la producción de petróleo y electricidad, lo que provocó una caída en la producción del crudo y el endeudamiento de la petrolera.

“El día de hoy estamos contentos, además, porque al tener la coquizadora (de Tula) y estos equipos, se permite producir gasolina con menos contenido de azufre, que afecta menos a la salud y al medio ambiente”, agregó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, refirió la Jefa del Ejecutivo Federal, se aprobaron reformas constitucionales que le devolvieron el carácter de Empresa Pública del Estado a CFE y PEMEX, además de la reintegración vertical de Petróleos Mexicanos, lo cual permitió mayor eficiencia, control, productividad y menos corrupción. La directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain, detalló que este año se concluye la modernización de la Refinería de Tula, en la que han participado 12 mil trabajadores y se han generado 35 mil empleos.

Expuso que actualmente se coloca un reactor –que se trasladó desde Altamira, Tamaulipas– en la planta de diésel para producir diésel de bajo azufre. Además, explicó que el próximo año se concluirán los trabajos en la Refinería de Salina Cruz permitiendo repotenciar la capacidad instalada de Pemex.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la Refinería de Tula alcanza niveles de proceso de 270 mil barriles diarios, lo que representa un avance después de que en 2019 paró totalmente su producción por el maltrato acumulado en los gobiernos neoliberales. Destacó que el precio por barril en la Refinería de Tula es de 13 dólares y celebró que México hoy exporta diésel en lugar de importarlo.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, resaltó que la supervisión dio una demostración técnica de lo que puede realizar Petróleos Mexicanos y aprovechó para refrendar su respaldo a la Presidenta en las decisiones trascendentes para el país y en su liderazgo para la resolución de conflictos.