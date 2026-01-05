Zacatecas Tendrá Proyección sin Precedentes en la Feria Internacional de Turismo: Barragán

Estado Prepara Agenda Amplia en Este Evento, Presume

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, destacó la relevancia de la participación del estado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), al subrayar que por primera vez en la historia México será país invitado, lo que permitirá una proyección sin precedentes a nivel internacional.

Explicó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha instruido que se realice una gran presencia de México en dicha feria, lo que ha derivado en la confirmación de la asistencia de los 32 estados del país en uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo.

Barragán Ocampo señaló que Fitur, que reúne a cerca de 150 países, representa una oportunidad estratégica para México, particularmente en el contexto de la cercanía del Mundial de Futbol, por lo que la promoción turística adquiere un peso especial.

Detalló que el pabellón de México crecerá de mil a mil 500 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los más grandes de la exposición, lo que permitirá una mayor visibilidad tanto dentro del recinto ferial como en diversas activaciones que se realizarán en la ciudad de Madrid y en otros puntos de Europa.

El secretario informó que Zacatecas contará con una agenda amplia de actividades, que iniciarán desde el 20 y 21 de enero, incluyendo eventos en la Embajada de México y en la Casa México, donde se llevarán a cabo presentaciones culturales, encuentros con medios de comunicación y reuniones con tour operadores internacionales.

Dentro del recinto ferial, adelantó que se realizará una rueda de prensa encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de turismo de México, en la que Zacatecas tendrá una participación relevante al anunciar la Carrera Panamericana en su paso por el estado, así como la proyección del récord Guinness de las Morismas de Bracho, evento que tuvo gran impacto en agosto pasado.

Barragán Ocampo resaltó que esta edición de Fitur será distinta a todas las anteriores, al tratarse de una plataforma clave para posicionar al país y a Zacatecas rumbo a los grandes eventos turísticos y culturales que se avecinan.