A Partir de Enero, Secretaría de Finanzas Acerca sus Servicios a los Municipios con Módulos Móviles

Con el fin de facilitar el pago del Control Vehicular 2026 y que más personas aprovechen el 10 por ciento de descuento por pago puntual, la Secretaría de Finanzas del Estado pondrá en marcha módulos móviles que recorrerán distintos municipios de Aguascalientes.

El secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Martín Cervantes García, informó que estos módulos brindarán atención de manera itinerante y periódica en los municipios de Asientos, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, San Francisco de los Romo y El Llano.

Explicó que del lunes 5 de enero al martes 31 de marzo, las y los contribuyentes que habitan en esos lugares podrán realizar sus trámites directamente en su municipio, sin necesidad de trasladarse a la capital del estado, lo que representa mayor comodidad y ahorro de tiempo.

Dijo que además del pago del Control Vehicular 2026, en estos centros también se podrán realizar trámites como altas, bajas y canje de placas de vehículos locales. El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas, de acuerdo con las siguientes fechas y sedes:

Enero

Asientos: del 5 al 9 y del 12 al 16 de enero, en la Delegación de Villa Juárez.

Tepezalá: del 19 al 23 y del 26 al 30 de enero, en el Edificio Polivalente.

Febrero

Pabellón de Arteaga: del 3 al 6 y del 9 al 13 de febrero, en la Presidencia Municipal.

San José de Gracia: del 16 al 20 y del 23 al 27 de febrero, en la Casa del Peregrino.

Marzo

San Francisco de los Romo: del 2 al 6 y del 9 al 13 de marzo, en la Presidencia Municipal.

El Llano: del 17 al 20 y del 23 al 27 de marzo, en la Presidencia Municipal.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Finanzas recordó que los municipios que no forman parte de esta gira cuentan con módulos fijos de atención, como Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, Cosío y Calvillo. Para más información o para resolver dudas, la ciudadanía puede comunicarse al 070.