Estudiantes ya Pueden Tramitar su Tarjeta YoVoy Para Acceder a Descuento del 50% en Camiones Urbanos

Se Puede Usar los 365 Días del año

Podrán solicitarla de enero a marzo en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad.

La Tarjeta YoVoy les brinda un 50 por ciento de descuento en el costo de los pasajes.

La tarifa preferencial beneficia a estudiantes desde nivel primaria hasta universidad.

En apoyo a la economía familiar y para facilitar sus traslados diarios, el Gobierno del Estado de Aguascalientes invita a las y los estudiantes a tramitar por primera vez o reactivar la Tarjeta Soluciones YoVoy, que les permite acceder a un 50 por ciento de descuento en la tarifa de los camiones urbanos.

El trámite puede realizarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), ubicadas en el Complejo Tres Centurias. La convocatoria estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Gracias al impulso de la gobernadora Tere Jiménez, la Tarjeta Soluciones YoVoy beneficia actualmente a más de 20 mil estudiantes de nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad, quienes pueden utilizarla los 365 días del año para pagar la tarifa preferencial en los camiones urbanos.

El titular de la CMOV, Ricardo Serrano Rangel, informó que para efectuar el trámite se requiere presentar la siguiente documentación: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial (en el caso de menores de edad, identificación de la madre, padre o tutor), comprobante de estudios con fotografía (pago de colegiatura, ficha de inscripción o constancia académica), credencial escolar y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El costo del trámite por primera vez es de 80 pesos, mientras que la reactivación es gratuita.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al 449 910 21 06, extensión 3631.