Este Temporada, se Recolectan Entre 8 y 9 Toneladas de Basura en el Centro Histórico

Acopio de Desechos se Hace las 24 Horas: Mejía Serrano

Por Miguel Alvarado Valle

José Luis Mejía Serrano, titular de la Gerencia del Centro Histórico, informó que se han continuado reforzado de manera permanente los trabajos de servicios públicos en el primer y segundo cuadro de la ciudad, principalmente en acciones de bacheo, limpieza y recolección de basura, como parte de las instrucciones del presidente del Ayuntamiento de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, para mantener en óptimas condiciones esta zona.

El gerente explicó que estas labores se realizan de forma diaria y coordinada, priorizando el mantenimiento de vialidades mediante el cambio de adoquines y losa, lo que permite atender baches en un lapso de dos a tres horas.

Señaló que durante el año se han intervenido entre 135 y 150 metros cuadrados en calles y banquetas del Centro Histórico, con cambios de losa, machuelos y adoquines.

Detalló que, además del bacheo, se mantiene un programa constante de limpieza urbana que incluye barrido, hidrolavado a presión, limpieza de cunetas y atención de espacios públicos, con especial énfasis en las vialidades de mayor afluencia del primer y segundo cuadro de la zona centro.

En cuanto a la recolección de residuos, Mejía Serrano indicó que debido a la temporada decembrina y al incremento en la actividad comercial y turística, en el Centro Histórico se recolectan diariamente entre ocho y nueve toneladas de basura, cifra que se ha mantenido durante los primeros días de enero.

Precisó que para garantizar la atención oportuna se cuenta con unidades que operan prácticamente las 24 horas, entre ellas camionetas de una y tres toneladas, así como una cuatrimoto con remolque, destinadas a cubrir tanto las calles principales como los espacios de difícil acceso.

Finalmente, el titular de la Gerencia del Centro Histórico hizo un llamado a comerciantes, residentes y ciudadanía en general a evitar dejar basura en esquinas o espacios públicos y a esperar el paso del camión recolector, a fin de prevenir malos olores y contribuir al mantenimiento del orden y la limpieza en la zona del centro.