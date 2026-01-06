Invitan a Comprar las Roscas de Reyes en las Panaderías Locales

Ventas han Sido Moderadas: Karina Lozano

Por Miguel Alvarado Valle

Karina Lozano, auxiliar administrativa de la Panificadora Santa Cruz, informó que las ventas de rosca de reyes han registrado un comportamiento más moderado en comparación con el año anterior, al señalar que en los días previos a la festividad la demanda se ha mantenido baja, aunque confían en que el consumo repunte el 6 de enero.

Explicó que en 2025 la comercialización de roscas comenzó desde la temporada navideña, principalmente para mostrar a los clientes los tamaños, precios y rellenos disponibles; sin embargo, este año el flujo de compradores ha sido más tranquilo. “Sí está un poquito más lento, la verdad, esperamos que con la segunda tanda de roscas que llega hoy se mueva más la venta”, comentó.

En cuanto a los precios, Lozano detalló que las roscas medianas rellenas tienen un costo desde 395 pesos, e incluyen variedades como ate con nuez y pasas, dulce de leche con nuez y cajeta.

Las llamadas roscas especiales, con un precio de 415 pesos, incluyen combinaciones como queso crema con cereza, zarzamora, ate, guayaba, chocolate o avellana, opciones que han ganado preferencia en los últimos años.

Además, la panificadora ofrece roscas tradicionales en distintos tamaños, desde la presentación mini o personal, conocida como esfera navideña, chica, mediana, grande y familiar.

Para pedidos especiales, como roscas familiares rellenas, los clientes pueden solicitarlas con anticipación para su elaboración.

Respecto a las preferencias del público, Karina Lozano señaló que tanto la rosca tradicional como la rellena mantienen buena aceptación, aunque los rellenos con queso crema, particularmente el de zarzamora, se han consolidado como los más solicitados.

“El contraste entre lo neutro del queso, lo ácido de la fruta y lo dulce del pan es lo que más gusta”, explicó, al recomendar también las opciones de guayaba y ate.

Finalmente, la auxiliar administrativa atribuyó la baja en ventas al incremento generalizado en los precios de los insumos, lo que ocasiona el aumento en el costo de las roscas, situación que también ha sido comentada por otras panaderías del estado.

No obstante, invitó a la ciudadanía a consumir productos locales y acudir a las sucursales ubicadas en Rinconada de Catedral, Colinas del Padre y la nueva sucursal en Guadalupe, en la calle Guerrero, para adquirir su rosca de Reyes tradicional o rellena