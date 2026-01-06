La Cultura de Paz y la Docencia Universitaria Como Guía Para Transformar las Aulas

Brinda Orientaciones, Estrategias y Lecturas

La Universidad Autónoma de Aguascalientes pone a disposición de los catedráticos la “Guía Básica para Docentes 2025-2026: Cultura de paz y docencia universitaria”, un material diseñado para fortalecer la labor de la plantilla académica en humanismo, innovación y excelencia. La guía reúne orientaciones prácticas, estrategias pedagógicas y lecturas especializadas que buscan contribuir, desde las aulas, a la construcción de una Cultura de Paz entre los miembros de la comunidad UAA.

Entre los textos que integran esta publicación destaca “La mediación crítica como herramienta de resolución pacífica de conflictos en universidades”, donde se expone un modelo derivado de la educación para la paz que articula el análisis y la negociación, ofreciendo además una descripción de las etapas para su implementación en el ámbito universitario.

Bajo la visión de una mediación crítica, se deja de concebir el conflicto como un fenómeno negativo y se transforma en oportunidad de aprendizaje que fortalece habilidades sociales como la escucha, el respeto, la comunicación y la tolerancia.

Bajo la premisa “Perspectivas docentes para la Cultura de Paz”, se enfoca este modelo educativo humanista de la UAA en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional como un eje transversal de las funciones sustantivas, reconociendo a la práctica docente como un elemento para la transformación de los entornos educativos.

A partir de una consulta realizada a docentes, se identificaron las estrategias implementadas en el aula para fomentar la convivencia pacífica como los principales tipos de violencia recibida o presenciada durante la práctica docente, entre los que destacan la violencia verbal, psicológica y de género.

Finalmente, como apoyo práctico para el trabajo en el aula, la publicación integra fichas didácticas con estrategias para fomentar la sana convivencia, así como una selección de lecturas pedagógicas de acceso abierto, orientadas a fortalecer el desarrollo humano y consolidar espacios educativos más pacíficos.

Esta guía se encuentra en la página oficial de la UAA www.uaa.mx en la pestaña de Eventos y Convocatorias.