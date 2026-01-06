No Necesito Reflectores a Modo: Saúl Monreal

Minimiza su Ausencia en la Plenaria Municipalista

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Ávila confirmó que no fue invitado a la reciente plenaria municipalista realizada en Zacatecas, al tiempo que subrayó que tampoco ha recibido, hasta el momento, ninguna solicitud formal de apoyo por parte de alcaldes o integrantes del gabinete estatal, pese a los diversos retos que enfrentan los municipios.

El legislador federal señaló que no le incomoda no haber sido convocado a dicho encuentro, al asegurar que no necesita “reflectores a modo” ni espacios políticos cerrados para desempeñar su labor, además de tratarse de un evento de ámbito estatal.

Reiteró que su trabajo se concentra tanto en el territorio como en el Senado, atendiendo directamente las problemáticas que le plantea la ciudadanía.

En este sentido, indicó que el no tener solicitudes de apoyo, refleja que, al menos oficialmente, no se ha requerido la ayuda de los legisladores en temas municipales, aun cuando existen asuntos sensibles como salud, seguridad e infraestructura.

Monreal Ávila sostuvo que su agenda legislativa se construye a partir del contacto directo con los sectores productivos y sociales del estado, lo que le ha permitido impulsar iniciativas vinculadas a necesidades reales, como el combate a la extorsión y la mejora de condiciones para médicos residentes, propuestas que surgieron de escuchar a la gente y no desde el escritorio.

En este contexto, afirmó que el papel de un legislador debe ir más allá de la presentación de iniciativas, ya que implica acompañar a la ciudadanía, recorrer los municipios y traducir las demandas sociales en reformas legales, lo cual, dijo, contrasta con prácticas políticas centradas únicamente en eventos institucionales o de carácter protocolario.

Finalmente, el senador reiteró que mantendrá su disposición al diálogo y al trabajo coordinado con autoridades municipales y estatales, siempre que exista una solicitud formal y voluntad de colaboración.