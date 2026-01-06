Ulises Mejía: así Cerró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 2025

Machines, Zacatecas.- En el marco de la asamblea informativa número 321, realizada en la comunidad de Machines, municipio de Zacatecas capital, el diputado federal Ulises Mejía Haro compartió un balance sobre el cierre del año 2025 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando los resultados alcanzados y el amplio respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.

Ante vecinas y vecinos de la comunidad, el legislador señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum cerró 2025 con resultados positivos y una alta aprobación social. De acuerdo con diversas encuestas nacionales, entre ellas Enkoll, TResearch, Parametría, Morning Consult y El Heraldo de México, entre el 75 y el 80 por ciento de las y los mexicanos consideran que el país va por buen rumbo y respaldan el trabajo del gobierno federal encabezado por la primera mujer presidenta de México.

Ulises Mejía Haro explicó que entre los rubros mejor evaluados se encuentran la continuidad y ampliación de los programas sociales, la educación, los derechos de las mujeres, la política de vivienda, el combate a la pobreza y la austeridad republicana. Añadió que a estos resultados se suma el reconocimiento ciudadano a la preparación, la cercanía con la gente, la honestidad y el liderazgo de la presidenta, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la asamblea, el diputado recordó la concentración pacífica realizada el pasado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde más de 600 mil personas expresaron su respaldo al proyecto de transformación. Subrayó que en ese mensaje la presidenta destacó el papel de las juventudes, quienes acompañan este movimiento porque encuentran rumbo, oportunidades y esperanza.

El legislador también hizo énfasis en la separación entre el poder económico y el poder político, señalando que durante décadas una élite tomó decisiones en beneficio propio, mientras que hoy la transformación impulsa una visión de libertad vinculada a la dignidad, el bienestar y la erradicación del racismo, el clasismo, el machismo y toda forma de discriminación.

En materia económica, Ulises Mejía Haro destacó que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Señaló que México mantiene una inflación controlada, una de las más bajas de América Latina, una tasa de desempleo de las más bajas a nivel mundial, un peso estable frente al dólar, reservas internacionales en niveles históricos y una Inversión Extranjera Directa récord durante 2025.

En el ámbito social, informó que los programas de bienestar fueron elevados a rango constitucional, convirtiéndose en derechos y no en decisiones discrecionales. Asimismo, se impulsaron nuevos apoyos como el destinado a mujeres de 60 a 64 años, la beca universal para estudiantes de secundaria, programas de vivienda, salud casa por casa y precios de garantía para productos del campo. Añadió que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza y que la desigualdad en el país se encuentra en su nivel más bajo desde 1984.

Respecto a seguridad, destacó la reducción del 37 por ciento en homicidios dolosos a noviembre de 2025, así como el fortalecimiento de la cooperación binacional con Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y el crimen organizado, siempre con respeto a la soberanía nacional.

El diputado también subrayó las reformas constitucionales aprobadas en este periodo, como la reforma al Poder Judicial con elección popular de jueces, magistrados y ministros; la igualdad sustantiva de género; las reformas contra el nepotismo electoral y la reelección consecutiva; la constitucionalización de los derechos sociales y las reformas para recuperar la soberanía energética en los sectores eléctrico y petrolero.

En materia de infraestructura, destacó el impulso a obras estratégicas como los trenes de pasajeros, la ampliación del Tren Maya, la modernización de autopistas y la construcción de hospitales.

Ulises Mejía Haro señaló que desde Zacatecas se seguirá insistiendo en proyectos prioritarios como el tren de pasajeros México -Zacatecas-Nuevo Laredo, la conclusión de autopistas claves como Zacatecas-Durango, Zacatecas-Aguascalientes, la supercarretera Villanueva-Guadalajara, el sistema de agua potable de Milpillas, el hospital de tercer nivel en Guadalupe, la Universidad del Deporte y la Central Quirúrgica, entre otros proyectos estratégicos que atienden las vocaciones y necesidades del estado.

Finalmente, el diputado federal subrayó que esta visión nacional debe traducirse en resultados concretos para Zacatecas. Señaló que su trabajo legislativo y territorial está enfocado en atender los grandes retos del estado, como fortalecer la seguridad con una estrategia integral; impulsar una economía con mayor diversificación productiva y generación de empleo; recuperar la conectividad carretera, férrea y digital; enfrentar la crisis hídrica; y reconstruir la cohesión social poniendo al centro a las familias.

Ulises Mejía Haro reiteró que Zacatecas tiene potencial para salir adelante si se trabaja con planeación, cercanía con la gente y resultados. Afirmó que es vital avanzar hacia un estado con un campo fuerte y con valor agregado, apoyo decidido a las micro, pequeñas y medianas empresas, oportunidades reales para jóvenes, mujeres y migrantes, y un gobierno honesto que escuche y cumpla. Concluyó que el desarrollo no se decreta, se construye con trabajo, responsabilidad y confianza.