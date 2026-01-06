Con más de 640 Millones de Pesos, Tere Jiménez Fortalece la Conservación de Carreteras Estatales

Se Beneficiará a más de 1.4 Millones de Habitantes

La gobernadora encabezó el cierre de la etapa 2025 e inicio de las obras de rehabilitación de carreteras estatales para 2026.

Con estos trabajos se rehabilitarán más de 760 mil metros cuadrados, equivalentes a 118 estadios Victoria.

Aguascalientes siempre se destaca por la conservación de sus carreteras: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio inicio al Programa de Conservación de Carreteras Estatales 2026, el cual, sumado a las obras realizadas en 2025, representa una inversión superior a 640 millones de pesos. Con estas acciones se fortalece el mantenimiento de la red carretera y se mejora la conectividad en todo el estado.

“Vamos a seguir trabajando muy fuerte para que le vaya bien al estado; Aguascalientes siempre ha destacado por la conservación de sus carreteras. Junto con las y los alcaldes estamos trabajando para realizar más obra pública”, enfatizó la gobernadora.

Con estos trabajos se rehabilitarán más de 760 mil metros cuadrados, equivalentes a 118 estadios Victoria, beneficiando directamente a más de 1.4 millones de habitantes.

El secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, detalló que las labores incluyen sellado de grietas, bacheo, renivelaciones, aplicación de carpeta asfáltica mediante reciclado en caliente, así como la construcción de banquetas y guarniciones, además del señalamiento horizontal y vertical. “La gobernadora inicia nuevamente este programa sin parar un solo día; son 365 días del año trabajando para beneficio de todas y todos”, subrayó.

Para 2026, se contemplan tramos estratégicos como la carretera a San Bartolo, el Bulevar Salida a Zacatecas y el tramo Maravillas-Tepetate-Paso Blanco, entre otros.

Mientras que en 2025, se realizaron trabajos en carreteras como Carboneras-Villa Juárez; José María Morelos-Clavellinas; Aguascalientes-Calvillo; Viñedos Rivier-San Marcos-Chicalote; y Viñedos California-Adolfo López Mateos, entre otros tramos.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, reconoció el apoyo de la gobernadora para impulsar el desarrollo de los municipios y destacó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado en beneficio de la comunidad.

Finalmente, a nombre de las y los beneficiarios, María Guadalupe Urrutia García, vecina de la comunidad de Paso Blanco, agradeció la realización de la obra que beneficiará a su localidad: “Soy vecina de la comunidad de Paso Blanco, la cual será beneficiada con una obra, gracias a que estuvimos gestionando para que se realizara; muchas gracias, gobernadora”.

Durante el evento que se realizó en la carretera estatal No. 53, en la colonia Miravalle, Jesús María, también estuvieron presentes Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Alfonso Rubalcava, diputado federal; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Laura Patricia Ponce Luna, diputados locales; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; y Arentsen Dávila Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes.