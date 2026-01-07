Campaña “Va por el Planeta” Beneficiará a Escuelas con Equipo Tecnológico Tras Exitosa Recolección de Electrónicos

La campaña de reciclaje electrónico “Va por el planeta” cumplió con éxito su objetivo, logrando no solo una importante reducción de residuos altamente contaminantes, sino también un beneficio directo para la comunidad educativa. Gracias a esta iniciativa, cinco escuelas participantes recibirán equipo de cómputo, cañones y teléfonos celulares que fortalecerán sus actividades académicas y administrativas.

Así lo informó el titular de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zacatecas, Isaac Rivera Ruvalcaba, quien destacó que, como resultado del programa, se logró la recolección de más de nueve toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, los cuales fueron canalizados a un proceso adecuado de reciclaje.

Detalló que, en coordinación con la empresa PROAMBI, se tiene programada la entrega de 10 equipos de cómputo, 10 cañones y 10 teléfonos celulares, mismos que serán distribuidos entre las instituciones educativas que se sumaron activamente a la campaña. Este equipo será destinado para uso dentro de las instalaciones escolares, contribuyendo a mejorar las herramientas tecnológicas disponibles para estudiantes y docentes.

“El día 10 de diciembre concluimos la campaña y comenzamos con el retiro del material electrónico que se encontraba en las escuelas. Posteriormente, el pasado 5 de enero, la empresa PROAMBI acudió por estos residuos, sumando casi 10 toneladas recolectadas. Ahora, lo que sigue es calendarizar la entrega del equipo tecnológico para las escuelas”, explicó el funcionario.

Rivera Ruvalcaba subrayó que los equipos que se entregarán son de muy buena calidad, ya que han pasado por procesos de reciclaje y reacondicionamiento realizados por empresas especializadas, lo que garantiza su adecuado funcionamiento y prolonga su vida útil.

Asimismo, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos y adelantó que ya se mantienen pláticas para que “Va por el planeta” se convierta en una campaña permanente y de carácter intermunicipal, con el fin de sumar a más municipios y ampliar el impacto ambiental positivo.

Finalmente, el director de Medio Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía a separar correctamente sus residuos, fomentar una disposición responsable y permitir que estos materiales entren en una cadena de valorización, evitando que terminen en el relleno sanitario y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.