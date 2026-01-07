Espera Guadalupe Recaudar más de 85 Millones de Pesos en Predial

En Cinco Días, se han Recibido más de 9 mdp: Saldívar

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, informó que la recaudación del impuesto predial en el municipio registra un arranque positivo en este inicio de año, al destacar que desde el primero de enero del 2026 la ciudadanía comenzó a acudir a las cajas recaudadoras para cumplir con esta obligación.

El alcalde indicó que la expectativa para el presente ejercicio fiscal es recaudar más de 85 millones de pesos únicamente por concepto de predial, meta que, afirmó, avanza de manera favorable.

Detalló que, de acuerdo con el corte más reciente, realizado la noche del 5 de enero, el municipio ya había recaudado más de nueve millones de pesos, cifra que consideró alentadora para los primeros días del año y que confirma la buena respuesta de la ciudadanía.

Saldívar Alcalde subrayó que este comportamiento no sólo responde al compromiso de la población, sino también a la confianza que la ciudadanía ha depositado en la administración municipal.

Explicó que dicha confianza se ha construido a partir de la mejora constante en los servicios públicos, así como de la aplicación transparente de los recursos, los cuales, aseguró, regresan directamente a las colonias y comunidades en forma de obras y acciones concretas.

En este sentido, enumeró diversos trabajos que se han venido realizando y que han sido posibles gracias a las contribuciones ciudadanas, como acciones de bacheo, rehabilitación de calles y espacios públicos, así como el reencarpetamiento de vialidades estratégicas.

Entre estas mencionó los tramos que conducen a Viboritas, Casablanca, la curva de Tacoaleche, la carretera hacia La Cocinera y el camino al Bordo, además de mejoras en la recolección de residuos sólidos, alumbrado público y mantenimiento general en calles, colonias y comunidades del municipio.

El presidente municipal reiteró el llamado a la población para que el pago del predial no sea visto como un gasto, sino como una inversión directa en la calidad de vida de las familias de Guadalupe.

Finalmente, recordó que durante el mes de enero se mantiene vigente un descuento del 15 por ciento en el pago del predial para quienes han sido contribuyentes cumplidos en años anteriores.

Añadió que, gracias a la campaña de fin de año, quienes presentaban adeudos de ejercicios pasados pudieron regularizarse con descuentos en multas y recargos, lo que les permitió iniciar 2026 sin deudas y acceder a este beneficio, fortaleciendo así la cultura de pago.