“¡Fuera Yanquis de América Latina!”

Condenan Agresión a Venezuela y Asesinato de Civiles

Por Miguel Alvarado Valle

Este martes 6 de enero se realizó una manifestación pacífica en la Plazuela de la Caja, en el Centro Histórico de Zacatecas, convocada por la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril, con el objetivo de expresar su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y pronunciarse en defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina.

Con pancartas y consignas como “¡Fuera yanquis de América Latina!”, las y los manifestantes condenaron los bombardeos registrados en Caracas y denunciaron la muerte de civiles venezolanos, responsabilizando directamente al presidente estadounidense Donald Trump, a quien calificaron como un “delincuente internacional” por ordenar acciones militares sin justificación legal.

Durante su pronunciamiento, la organización exigió que Trump sea sometido al arbitraje de la Corte Penal Internacional y que se convoque de manera inmediata al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de restituir el derecho internacional y frenar lo que calificaron como una agresión ilegal contra un Estado soberano.

Asimismo, demandaron el respeto irrestricto a la integridad física y mental, así como la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, al tiempo que condenaron la ruptura de la convivencia pacífica entre las naciones.

La Coordinadora sostuvo que la intervención responde a intereses económicos, particularmente al control de los recursos energéticos de Venezuela, país que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y advirtió que estas acciones forman parte de una política histórica de bloqueos, sanciones e injerencia contra el pueblo venezolano desde hace más de dos décadas.

Finalmente, las y los participantes llamaron a fortalecer la unidad latinoamericana y la solidaridad entre los pueblos frente al intervencionismo, además de solicitar que el gobierno de México funja como conducto para hacer llegar esta protesta a instancias internacionales.