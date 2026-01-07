Jerez Pedirá al Gobierno del Estado Participar y Apoyar en la Feria: Ureño

Planean Articular Semana del Migrante con la Verbena, Revela

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Jerez, Rodrigo Ureño Bañuelos, informó que los preparativos para los principales eventos festivos del municipio registran distintos avances, con un progreso del 70 por ciento en la organización de la tradicional Jerezada y del Carnaval, mientras que la planeación de la Feria avanza alrededor del 20 por ciento.

Explicó que, en el caso de la Feria, aún se encuentran en la etapa de análisis de propuestas y acercamientos con empresarios y artistas que podrían integrarse al programa.

El alcalde detalló que, aunque el avance de la Feria es menor en comparación con otros eventos, ya se han iniciado conversaciones formales para definir quiénes podrían participar tanto en la cartelera artística como en los distintos espacios de entretenimiento.

Respecto a la participación del sector empresarial, Ureño Bañuelos destacó que existe un interés significativo por parte de empresarios, en su mayoría migrantes, quienes han manifestado su intención de colaborar en la organización de los eventos.

En este sentido, indicó que se trabaja de manera paralela en la planeación de la Semana del Migrante, con la intención de articularla con la Feria y generar un impacto económico y social más amplio para el municipio.

En cuanto a la inversión, el presidente municipal adelantó que el Ayuntamiento prevé destinar un monto similar al ejercido el año pasado para la realización de las festividades.

Asimismo, señaló que se hará la invitación al Gobierno del Estado para que participe y apoye en la organización; sin embargo, aclaró que, en caso de no concretarse dicho respaldo, el municipio continuará con la realización de la Feria con recursos propios, priorizando la continuidad y calidad de los eventos.

El primer edil resaltó el buen ánimo que ya se percibe entre gestores culturales, empresarios y visitantes, al señalar que desde este momento ya se reciben llamadas y solicitudes de información sobre fechas, artistas y espacios disponibles.

Finalmente, Ureño Bañuelos subrayó que uno de los ejes centrales de la organización será la seguridad, por lo que se instalarán mesas de trabajo previas para coordinar acciones con las corporaciones correspondientes.