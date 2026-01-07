Policía Municipal de Zacatecas Reparte Juguetes en Hospitales por Día de Reyes

En el marco de las celebraciones por el Día de Reyes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas realizaron una jornada de proximidad social en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS y el Hospital General de Zacatecas, con el objetivo de brindar un momento de alegría a las niñas y niños que se encuentran bajo tratamiento médico.

Desde temprana hora, los oficiales arribaron a las instituciones de salud, no para atender un reporte de emergencia, sino para cumplir con una misión especial: entregar juguetes y mensajes de aliento a los pequeños que, por motivos de salud, no pudieron estar en sus hogares para recibir a los Reyes Magos.

Esta actividad forma parte de los programas de proximidad social que impulsa la corporación. Más allá de la entrega de obsequios, los elementos aprovecharon la oportunidad para interactuar de manera directa y humana con los pacientes y sus familiares, rompiendo la percepción rígida de la figura policial.

“Buscamos que la niñez zacatecana vea en sus policías a un amigo y a un aliado. Estas acciones nos permiten humanizar la labor de seguridad y recordarle a la ciudadanía que estamos para servirlos en todos los sentidos”, señalaron elementos de la corporación presentes en el lugar.

Impacto en la Comunidad Hospitalaria

Durante el recorrido por las áreas pediátricas, se vivieron momentos de gran emotividad. Los uniformados compartieron charlas con los padres de familia, quienes agradecieron el gesto, destacando que este tipo de visitas ayudan a aminorar el estrés y la carga emocional que implica la estancia hospitalaria.

La presencia de los oficiales generó un cambio positivo en el ánimo de los menores, factor que los médicos consideran vital para la recuperación.

La iniciativa reafirma la visión de una policía comunitaria, enfocada en el bienestar del tejido social de la capital.

Con estas acciones, la Policía Municipal de Zacatecas reitera su compromiso no solo con la vigilancia y el orden público, sino con la construcción de una sociedad más empática y unida, tal como indicó el alcalde Miguel Varela Pinedo.