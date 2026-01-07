Miles de Familias se Reúnen con Tere Jiménez Para Compartir la Tradicional Rosca de Reyes, Sorpresas y Regalos

Sonrisas, Convivencia y Unión Familiar

Este año la rosca tuvo una extensión de dos mil 200 metros lineales y participaron más de 100 panaderos en su elaboración.

Hoy compartimos este día tan importante, todos unidos como una sola familia que es Aguascalientes: TJ.

Entre sonrisas, convivencia y unión familiar, la gobernadora Tere Jiménez y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, compartieron con miles de familias la tradicional “Gigante Rosca de Reyes 2026” en Plaza Patria, que este año sorprendió con una extensión de 2 mil 200 metros lineales, 100 más que el año anterior.

“Hoy compartimos este día tan importante, todos unidos como una sola familia que es Aguascalientes; que tengan un 2026 lleno de mucha salud, amor y paz. Somos un gobierno que le apuesta a la familia y al progreso de la gente”, destacó la gobernadora.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del Sistema DIF Estatal, comentó que se trabaja para mantener vivas las tradiciones y para que en cada hogar se sienta el respaldo de un gobierno que cuida de los suyos.

“Me siento muy contenta de verlos a todos en este día de los Reyes Magos; quiero decirles que cuentan con nosotros. Gracias a todos los panaderos de Aguascalientes que hicieron posible esta rosca”, resaltó Aurora Jiménez.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció el respaldo de la gobernadora. “Vamos a seguir trabajando juntos; gracias a Tere Jiménez que trabaja todos los días por la seguridad, porque si tenemos seguridad, tenemos inversiones y empleo para que las familias puedan llevar el pan a su mesa”, indicó.

Cabe destacar que para la elaboración de la Gigante Rosca de Reyes, participaron más de 100 panaderos, que utilizaron 1,407 kilogramos de harina, 505 kilogramos de azúcar, 341 kilogramos de mantequilla, 341 litros de huevo, 142 litros de leche, 17 kilogramos de sal, siete kilogramos de levadura, 366 kilogramos de ate de membrillo y 14 mil 667 figuras del Niño Dios.

Como parte de este evento, las y los asistentes presenciaron el desfile de los Reyes Magos, quienes realizaron un recorrido por la avenida Francisco I. Madero, repartiendo dulces durante el trayecto. Además, se llevó a cabo la rifa de bicicletas.

En el evento también estuvieron presentes Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Alma Hilda Medina Macías, Salvador Alcalá Durán, Rodrigo Cervantes y Omar Alejandro Valdés Reyes, diputados locales; Elizabeth Martínez Álvarez, diputada federal; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia; Héctor Castorena Esparza, director general del Sistema DIF Estatal; el señor Luis Alberto Villarreal; y César Arturo Salado Gómez, presidente del Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes (GIPAN), entre otras autoridades estatales.