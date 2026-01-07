Tere Jiménez y Leo Montañez Evalúan Estrategia de Seguridad en la Capital

La gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión con comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, como parte de la evaluación permanente que se realiza a las corporaciones de seguridad; los exhortó a redoblar esfuerzos para mantener la paz y el orden tanto en la ciudad capital como en las zonas rurales.

“Reconocemos su compromiso y dedicación para garantizar que nuestras familias vivan en un entorno seguro. Sabemos que en la capital se concentra más del 66 por ciento de la población de todo el estado, por lo que su labor es determinante para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país y uno de los mejores lugares para vivir e invertir”, les dijo la gobernadora.

Asimismo, les pidió seguir trabajando bajo los principios de lealtad, responsabilidad y disciplina, además de mantener altos niveles de capacitación y profesionalización para que la corporación continúe dando buenos resultados a la ciudadanía: “Tienen que ser mejores cada día y pensar siempre en los habitantes de Aguascalientes como si fueran de su propia familia”, subrayó Tere Jiménez.

De igual forma, reiteró la importancia de que la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policías Municipales continúen trabajando en coordinación para salvaguardar a la población y blindar todo el territorio estatal.

En su intervención, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, reafirmó su compromiso de trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado por la seguridad de las familias de la capital, así como el de fortalecer la corporación municipal con más capacitación y equipamiento, a fin de confirmar la privilegiada posición que ocupa la ciudad como una de las más seguras a nivel nacional.

Durante el encuentro que se realizó en las instalaciones del C5i, los jefes operativos ahí reunidos presentaron un análisis detallado de cada uno de sus destacamentos, a fin de detectar las áreas de oportunidad y fortalecer las estrategias de seguridad para dar mayores resultados.

En la reunión también estuvieron Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien este miércoles rendirá protesta como comandante de la 14/a. Zona Militar; Leonardo Dámaso Solís Guillén, jefe de Estado Mayor de la 14/a. Zona Militar; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Juan Manuel Amador Martínez, director operativo de la Policía Preventiva del municipio capital; así como los jefes operativos de los destacamentos Pocitos, Terán Norte, Terán Sur, Morelos, Insurgentes y Zona Centro.