Ante Incumplimiento del Gobierno de Monreal, Trabajadores de Salud Toman la Ciudad Administrativa

Se Resisten a Pagarles el Programa de Profesionalización

Por Miguel Alvarado Valle

Integrantes de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) tomaron la mañana de este miércoles las instalaciones de Ciudad Administrativa, como medida de presión para exigir al gobierno del estado el pago inmediato del Programa Estatal de Profesionalización de Enfermería y Trabajo Social. La protesta será de carácter indefinido, ante lo que el sindicato calificó como un incumplimiento reiterado de acuerdos previamente firmados con autoridades estatales.

La secretaria general de la sección 39, Norma Castorena Berrelleza, explicó que el pago de dicho programa forma parte del punto número uno de la minuta firmada el 4 de diciembre de 2025, documento en el que el gobierno estatal se comprometió a dar cumplimiento a diversas prestaciones laborales.

Señaló que, pese a los plazos acordados y a las mesas de trabajo sostenidas durante el último año, el recurso no ha sido liberado, lo que obligó al gremio a retomar las movilizaciones. Castorena subrayó que el programa de profesionalización no es una prestación nueva ni una exigencia extraordinaria del sindicato, sino un derecho adquirido por la base trabajadora desde 2016 en Zacatecas, como parte de un esquema nacional que reconoce la preparación académica del personal de enfermería y trabajo social.

Detalló que en los hospitales del estado no existe una separación estricta de funciones, por lo que personal con licenciatura o especialidad continúa percibiendo salarios de auxiliar, pese a desempeñar labores de alta responsabilidad en la atención a pacientes.

La dirigente sindical recordó que durante 2025 comenzaron los incumplimientos, al quedar pendientes pagos que debían realizarse desde mayo del año pasado, sin que hasta la fecha se haya regularizado la situación. Indicó que actualmente el adeudo corresponde a 288 trabajadores de enfermería y 12 de trabajo social, es decir, 300 personas, lo que representa un costo mensual aproximado de cuatro millones de pesos para el estado.

En este contexto, Castorena afirmó que existen mecanismos financieros para solventar el programa, como el uso de la partida U013 y la aportación solidaria estatal, por lo que descartó que se trate de una imposibilidad presupuestal.

Sostuvo que el problema radica en la falta de voluntad política y en la desinformación que, dijo, se ha trasladado a las áreas financieras del gobierno. Reiteró que las prestaciones laborales no se negocian y que los procesos administrativos no deben ser pretexto para vulnerar derechos adquiridos.

Finalmente, la líder sindical advirtió que, de no existir una respuesta concreta y documentada con fecha de pago, el sindicato podría ampliar sus acciones de protesta en los próximos días, incluyendo la toma de oficinas recaudadoras en distintos municipios.