Coadyuva la Capital a Resolver Problemas Administrativos de la Guardería “Gotita de Agua”

En un acto de responsabilidad social y compromiso con las familias capitalinas, el Ayuntamiento de Zacatecas coadyuva como mediador para resolver el conflicto en la Guardería “Gotita de Agua”, logrando el restablecimiento del servicio en beneficio de la niñez zacatecana.

El Ayuntamiento de Zacatecas hace énfasis en que la situación administrativa de la guardería no es competencia directa del municipio. La relación laboral y operativa pertenece exclusivamente a la Asociación Civil “Gotita de Agua” y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, ante la parálisis del servicio, el alcalde Miguel Varela ha mostrado su total disposición para coadyuvar en la solución, demostrando que su prioridad es el bienestar de las madres y padres de familia que dependen de este espacio.

Como parte de los acuerdos alcanzados para retomar actividades, el Ayuntamiento de Zacatecas, por instrucciones del alcalde, facilitará una auditoría integral para definir con exactitud el estado financiero de la institución y sus necesidades reales.

El alcalde ha manifestado su buena voluntad para evaluar los resultados de dicha auditoría y, con base en ellos, determinar cómo el municipio puede solventar algunas de las necesidades económicas más apremiantes.

Cabe resaltar que, históricamente, el Ayuntamiento ha respaldado a esta institución poniendo a comodato las instalaciones de manera gratuita, así como con recursos extraordinarios para su operación, y en esta administración no será la excepción, siempre y cuando exista claridad en el manejo de los fondos.

Con esta medida, el Gobierno de la Capital asegura que cualquier recurso público que se destine a la guardería de forma extraordinaria sea manejado con total transparencia.