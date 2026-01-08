Este fin de año el Turismo Repuntó de Manera Significativa: Barragán Ocampo

Hay Percepción de Recuperación, Pero Espera Cifras Oficiales

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, calificó como positivo el balance de la reciente temporada navideña y del Festival de Luces, al destacar que el cierre de año tuvo una alta afluencia de visitantes y una notable reactivación del Centro Histórico.

El secretario indicó que durante las vacaciones decembrinas se registró una importante presencia de turistas y paisanos, principalmente provenientes de distintos estados del país y de Estados Unidos, quienes acudieron a disfrutar de las actividades culturales y recreativas organizadas en el marco del Festival de Luces.

Mencionó que la afluencia fue visible prácticamente todos los días, con calles llenas de familias, niñas y niños, lo que generó un ambiente constante de actividad en el primer cuadro de la ciudad. Barragán Ocampo destacó que, previo al cierre del año, la Secretaría de Turismo sostuvo reuniones con el sector hotelero para conocer los primeros balances y coordinar acciones de promoción, lo que permitió fortalecer la ocupación hotelera.

Añadió que, de acuerdo con reportes del aeropuerto, los vuelos nacionales e internacionales arribaron con alta ocupación, particularmente aquellos provenientes de destinos como Ciudad de México, Tijuana y Estados Unidos, con una marcada presencia de migrantes que regresaron a Zacatecas para pasar las fiestas.

Asimismo, resaltó que las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de las actividades turísticas, ya que se registraron días agradables que permitieron a los visitantes recorrer la ciudad y disfrutar de los eventos al aire libre. Subrayó que el saldo de la temporada fue blanco, sin incidentes relevantes, lo que contribuyó a una experiencia positiva para quienes eligieron a Zacatecas como destino durante las fiestas decembrinas.

En lo que respecta al cierre de año, el secretario mencionó que la tradicional pirotecnia atrajo a un gran número de personas, tanto locales como visitantes, quienes se congregaron en distintos puntos del Periférico, azoteas y terrazas para observar el espectáculo, además de participar en el conteo y los festejos realizados en Plaza de Armas.

Finalmente, Barragán Ocampo explicó que, aunque por ahora no se darán a conocer cifras oficiales de ocupación hotelera ni de derrama económica, existe certeza de que hubo un repunte significativo en comparación con periodos anteriores.

Señaló que los datos consolidados serán anunciados por Turismo Federal en los próximos días, pero afirmó que la percepción general del sector turístico, hotelero y restaurantero es de recuperación, lo cual se re􀃀ejó en un Centro Histórico lleno.