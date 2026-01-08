Estudia Programación sin Descuidar a tu Familia; la Universidad Intercultural Ofrece Licenciatura Gratuita

Programación e Innovación Digital

La Universidad ofrece becas del 100 por ciento a las y los estudiantes, así como estancia infantil y para adultos mayores, comedor comunitario y servicio de lavandería.

La licenciatura se impartirá en modalidad mixta, combinando clases presenciales los sábados, con actividades en línea entre semana.

Para mayores informes, comunicarse vía WhatsApp al 449 586 28 80, consultar el sitio www.uniti.edu.mx/inscripciones-2026-lpdi-mixta o acudir directamente a la UNITI.

La Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI) te invita a inscribirte en la Licenciatura en Programación e Innovación Digital, una carrera innovadora, de última generación y que abre la posibilidad a excelentes oportunidades laborales.

La Licenciatura en Programación e Innovación Digital de la UNITI se impartirá en modalidad mixta, combinando clases presenciales los sábados, con actividades en línea entre semana, lo que permitirá a las y los alumnos estudiar sin abandonar su trabajo, familia u otras responsabilidades. Las clases presenciales iniciarán el sábado 17 de enero, en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

El programa académico tiene una duración de cuatro años y su plan de estudios está enfocado en el desarrollo de programación y web, entre otras áreas clave de innovación digital.

Esta nueva licenciatura forma parte de las políticas educativas que impulsa la gobernadora Tere Jiménez y responde a la visión de la UNITI de ofrecer una educación inclusiva, con igualdad de oportunidades y orientada al desarrollo social, formando talento tecnológico comprometido con su entorno.

El registro está abierto a personas mayores de 17 años que cuenten con certificado de bachillerato o equivalente, y que tengan interés en la tecnología, la innovación y el uso de herramientas digitales para mejorar procesos, servicios y la calidad de vida de las personas.

La Universidad Intercultural para la Igualdad ofrece becas del 100 por ciento a las y los estudiantes, así como estancia infantil y para adultos mayores, comedor comunitario y servicio de lavandería, con el objetivo de facilitar la permanencia y el desarrollo académico de sus estudiantes.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 586 28 80, consultar todos los detalles en www.uniti.edu.mx/inscripciones-2026-lpdi-mixta, o acudir directamente a la UNITI, ubicada en la carretera estatal número 152, kilómetro 4, Ejido Puertecito de la Virgen, en el municipio de San Francisco de los Romo.