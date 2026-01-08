Invitan a Emprendedores y Empresarios a Cursar Diplomado en la Universidad Panamericana

Sin Costo

La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) invita a emprendedores y empresarios de Aguascalientes a cursar gratis el Diplomado en Comercio Electrónico para Mipymes, impartido por la Universidad Panamericana; esto, gracias a las becas que otorga el Gobierno del Estado.

Este programa está diseñado para fortalecer los negocios locales mediante el uso de herramientas prácticas y estrategias actuales que permitan adaptarse a las nuevas tendencias de mercado y consumo, impulsar su crecimiento y mejorar su competitividad.

Durante el diplomado, las y los participantes aprenderán a crear y administrar tiendas en línea, aplicar estrategias de mercadotecnia digital, gestionar operaciones y atención al cliente, así como a utilizar datos para incrementar ventas y optimizar resultados.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que este tipo de capacitaciones son clave para que los emprendimientos locales se mantengan a la vanguardia y consoliden sus proyectos.

El rector de la Universidad Panamericana, Antonio de los Reyes Moreno, señaló que este programa ofrece conocimientos prácticos enfocados en el desarrollo real de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El diplomado consta de 16 sesiones presenciales que se impartirán los días miércoles de 4:30 a 8:30 de la tarde, del 25 de febrero al 1 de julio.

Para más informes, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 361 75 82; al teléfono 449 910 62 00, extensión 7805, o al correo electrónico mapereyra@up.edu.mx/.