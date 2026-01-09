El Lunes Regresan a Clases más de 344 mil Alumnas y Alumnos: Pinedo

Calzado del Bienestar Tendrá Cobertura Universal

Por Nallely de León Montellano

En rueda de prensa, la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) informó que existen las condiciones necesarias para el regreso a clases de más de 344 mil alumnas y alumnos en la entidad, quienes retomarán actividades escolares el próximo lunes 12 de enero, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

La titular de la dependencia, Gabriela Pinedo Morales, informó que el sistema educativo estatal se encuentra preparado en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, tras un periodo de planeación académica y organizativa que involucró a más de 30 mil docentes, directivos y personal de apoyo.

Como parte de estas acciones, el personal educativo participa en jornadas de capacitación durante tres días, en las que se definen estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como a garantizar entornos escolares seguros para la comunidad estudiantil. En materia de apoyos, la funcionaria adelantó que durante 2026 se ampliarán los programas educativos con el objetivo de evitar la deserción escolar por motivos económicos.

Entre las medidas anunciadas, destaca que el Programa de Calzado del Bienestar tendrá cobertura universal en todas las escuelas primarias del estado, lo que permitirá reducir los gastos que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar. Pinedo Morales recordó que durante 2025 dicho programa benefició a estudiantes de comunidades pertenecientes a los 58 municipios, y que su ampliación forma parte de una política de respaldo directo a la economía familiar.

Asimismo, señaló que en el marco del denominado Año del Progreso 2026 se fortalecerá el Programa de Dignificación de Escuelas del Bienestar, el cual dejará de operar como esquema piloto para consolidarse como una estrategia permanente de mejora y rescate de la infraestructura educativa en planteles públicos.

En cuanto al proceso de federalización de la nómina educativa, la titular de la SEZ detalló que 287 docentes ya concluyeron los trámites administrativos para que su salario sea cubierto por la Federación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mientras que otros 228 profesores continúan en proceso de regularización.