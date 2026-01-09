Impulsa Miguel Varela Certeza Jurídica de las Familias con Matrimonios Colectivos 2026

Con el firme compromiso de brindar seguridad legal a las parejas capitalinas, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, en conjunto con el DIF Municipal, anunció la apertura de la convocatoria para los Matrimonios Colectivos 2026.

Bajo la visión del alcalde Varela, este programa busca que la falta de recursos no sea un impedimento para consolidar el núcleo familiar. Por ello, el trámite será totalmente gratuito, eliminando las barreras económicas y ofreciendo todas las facilidades administrativas para que las parejas den este paso tan importante.

El presidente municipal ha destacado que formalizar la unión no solo es un acto de amor, sino una decisión responsable que otorga certidumbre jurídica y patrimonial tanto a los contrayentes como a sus hijos.

“Queremos que las familias zacatecanas cuenten con el respaldo de la ley. Por eso, este 14 de febrero no solo celebraremos el amor, sino la estabilidad de nuestra sociedad con una ceremonia llena de sorpresas y detalles preparados especialmente para ellos”, expresó el primer edil.

Las parejas interesadas tienen como fecha límite el viernes 30 de enero para acudir a las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en el Parque Magdaleno Varela Luján, conocido popularmente como el “Parque Hundido”, en la colonia Buenos Aires.

Para asegurar su lugar en esta ceremonia especial, los contrayentes deberán presentar su documentación completa, la cual consiste en el acta de nacimiento, la clave CURP, la constancia de soltería y los análisis prenupciales correspondientes.

El Ayuntamiento de Zacatecas hace un llamado a no dejar pasar esta oportunidad de formalizar su relación sin costo alguno. Para obtener mayores informes o resolver dudas sobre el proceso, la ciudadanía puede comunicarse directamente a la línea telefónica 492 924 9031.

Con acciones como esta, la administración de Miguel Varela reafirma su política de apoyo directo a la economía de las familias de la capital, preparando una celebración histórica para el próximo 14 de febrero.