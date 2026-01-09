Se Detectaron Intentos de Sabotaje Contra el Festival de Luces: SEDIF

Pero Fueron Actos Esporádicos y Controlables: De la Torre

Por Miguel Alvarado Valle

Durante el desarrollo del Festival de Luces 2025, los actos de vandalismo y daños a los adornos instalados en el Centro Histórico de Zacatecas fueron mínimos, de acuerdo con el balance presentado al cierre del evento. Víctor Humberto de la Torre Delgado, director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), reconoció que aunque sí se registraron algunos incidentes aislados, estos no lograron afectar de manera significativa la iluminación ni el desarrollo general del festival.

Destacó que antes del arranque oficial del festival se detectaron intentos de sabotaje en distintos puntos, principalmente relacionados con el corte de cables eléctricos y la manipulación de pastillas de energía, situaciones que encendieron las alertas entre las brigadas responsables del montaje y resguardo de los adornos.

Indicó que uno de los puntos donde se reportaron estos daños fue en calles y callejones del primer cuadro de la ciudad, como el ubicado frente al restaurante Acrópolis, donde se localizaron cables cortados de algunas series de luces. De la Torre Delgado explicó que, aunque este tipo de actos no dejaron de presentarse, su incidencia fue menor conforme avanzaron los días del festival.

Atribuyó esta reducción a la vigilancia constante y a la rápida respuesta de las brigadas de mantenimiento, integradas por personal del SEDIF, Obras Públicas y otras dependencias encargadas de cuidar los espacios asignados.

Enfatizó que en comparación con años anteriores, el nivel de vandalismo fue considerablemente menor, especialmente si se toma como referencia lo ocurrido en ediciones pasadas en otros espacios públicos como La Encantada, donde los cortes de luz y daños a instalaciones eran más frecuentes. En esta ocasión, dijo, los incidentes fueron esporádicos y controlables, sin que se registraran pérdidas significativas de adornos o infraestructura.

Actualmente, con el inicio del desmonte de las fachadas y estructuras luminosas, no se tiene reporte de daños adicionales ni de robos durante el retiro del material.