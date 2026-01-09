Inicio de año con Cursos Gratuitos Para Fortalecer Nuevas Empresas y Microempresas

Convencida de que los micro, pequeños y medianos negocios son el motor del desarrollo económico y la principal fuente de empleo en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez invita a emprendedores y empresarios a participar en un programa gratuito de capacitación, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt).

Los cursos darán inicio este viernes 9 de enero y están diseñados para fortalecer las habilidades administrativas, financieras y de liderazgo de los negocios locales, con el objetivo de impulsar su crecimiento y competitividad.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, informó que se impartirán temas como “Errores financieros que matan el crecimiento de tu emprendimiento” y “Gestión del tiempo con inteligencia artificial”; además de talleres especializados en planeación estratégica, análisis de costos, desarrollo de rutas de prospección de ventas y herramientas de liderazgo para negocios en crecimiento.

La capacitación se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en el Auditorio Jesús Reyes Heroles del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, ubicado en la calle Jaime Nunó número 216, en el Desarrollo Especial Parque IV Centenario.

Las personas interesadas pueden registrarse a través del sitio https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/ o mediante el formulario https://forms.gle/PnxsFZGCVyvrihY37.

Para más informes, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 15:30 horas.