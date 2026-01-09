Tere Jiménez Define la Ruta Para Fortalecer Bachilleratos y Universidades en 2026

“La Educación es una Prioridad Absoluta”

La gobernadora reafirmó que la educación es una prioridad absoluta para su administración.

Aguascalientes consolida resultados en educación media superior y superior, con más de 77 mil estudiantes universitarios y 59 mil 500 en bachillerato.

Destaca el estado por su fuerte impulso al Modelo de Educación Dual y a las áreas STEM, con campeones internacionales en matemáticas.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior (SEFEMSyS), en la que se presentaron los avances y resultados de este modelo que impulsa una educación de mayor calidad y con visión de futuro para las y los jóvenes de Aguascalientes.

“La educación es una prioridad absoluta. No se trata sólo de llevar a nuestros niños, niñas y jóvenes a las aulas, sino de asegurar que reciban una educación de calidad, que forme a los mejores y les permita competir a nivel mundial; por eso, reconozco a las escuelas que han preparado a los jóvenes que nos han hecho campeones internacionales en matemáticas”, mencionó la gobernadora.

Durante la sesión también se presentó el plan de trabajo 2026 y que contempla en Educación Media Superior asegurar la cobertura para que los jóvenes tengan un lugar en la preparatoria; fortalecer la permanencia evitando que abandonen sus estudios; lograr que concluyan exitosamente su bachillerato, y garantizar una educación que desarrolle habilidades útiles para continuar su formación.

En Educación Superior, el plan para 2026 se enfoca en consolidar el crecimiento de la matrícula, impulsar programas educativos en áreas STEM y fortalecer el dominio del inglés.

Entre los resultados obtenidos en 2025 se dio a conocer que:

Gracias a este sistema, se fortaleció el dominio del inglés, las habilidades digitales; se amplió la vinculación con el sector productivo y se actualizaron planes de estudio como respuesta a la demanda laboral.

Hoy, más de 77 mil estudiantes cursan educación superior en el estado, principalmente en áreas estratégicas como ingeniería, ciencias de la salud, administración y disciplinas STEM.

Seis mil 200 estudiantes y docentes forman parte de “El Gigante Digital”, y más de 3 mil cuentan con certificaciones en competencias tecnológicas.

Con los hackatones y bootcamps reunimos a miles de jóvenes, quienes desarrollan proyectos innovadores.

En Educación Media Superior, se actualizaron planes de estudio y se crearon nuevas opciones educativas en beneficio de 59 mil estudiantes; reforzando áreas como la ciencia de datos, ciberseguridad, energías e inteligencia artificial; además, en coordinación con 50 empresas, se impulsa el Modelo de Educación Dual, mediante el que 400 jóvenes estudian y trabajan, poniendo en práctica sus conocimientos, lo que posiciona a Aguascalientes como líder regional en la modalidad.

En el marco de la reunión se entregaron reconocimientos a instituciones de educación media superior y superior por su excelencia académica, calidad educativa e implementación de proyectos, como el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, el impulso al idioma inglés y el desarrollo del Modelo de Formación Dual.

Al encuentro asistieron Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA; Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del IEA; Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; Roberto Soto Soto, director del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes; Armando Ávila Moreno, presidente del Clúster de Industriales de Aguascalientes; Aquiles Romero González, titular de la oficina de Enlace Educativo y representante de la SEP en Aguascalientes; Emmanuel Ludwig Lara Chávez, director de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes Profr. José Santos Valdés; Héctor Javier Sánchez Espinosa, presidente estatal de Colegios Particulares de Aguascalientes; María Guadalupe García Arenas, directora general del Cecytea; Irma Díaz de León González, responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Aguascalientes, entre otras autoridades.